'Это в русле политики Путина': Дуда выступил против намерений блокировать вступление Украины в ЕС из-за Волынской трагедии

Президент Польши Анджей Дуда выступил против намерения блокировать вступление Украины в Европейский Союз из-за Волынской трагедии, за что высказались другие польские чиновники. По его словам, те, кто к этому стремится, таким образом вписываются в политику российского диктатора Владимира Путина.

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Сам польский лидер заявил, что не хочет создавать точки напряжения между Варшавой и Киевом. Мнением он поделился в интервью Polsat News, передает издание Rzeczpospolita.

"Я пытался действовать так, чтобы не создавать точек напряжения, насколько это возможно… Это было нелегко, потому что между нами есть сложные темы", – признался Дуда.

Он добавил, что также обсуждал эти вопросы с президентом Украины Владимиром Зеленским, и лучшим примером этого было его присутствие в Луцке, именно в годовщину "Волынской резни" (так поляки называют Волынскую трагедию – обоюдные этнические чистки конфликтующего польского и украинского населения в 1942-1943 годах).

"В интересах Украины также найти понимание с нами по всем сложным вопросам, в частности, историческим. Помним, что у украинцев очень много проблем, связанных с прошлым Второй мировой войны", – высказался президент Польши.

В интервью Анджея Дуду спросили о заявлении министра обороны страны Владислава Косиняка-Камиша, который отметил, что если вопрос Волыни не будет решен между Варшавой и Киевом, то "Украине нет места в Европейском Союзе".

Польский лидер ответил, что Путин напал на Украину, чтобы остановить ее интеграцию в ЕС, и если кто-то говорит из-за этого, что намерен заблокировать доступ Украины к Евросоюзу, то "тем самым он вписывается в политику Путина".

"Ну, я не знаю, является ли это намерением тех, кто сейчас у власти. Я хотел бы знать, что конкретно подразумевают министры, премьер-министры, когда делают подобные заявления. Это сложные вопросы, в том числе и для самих украинцев, которые нужно учитывать, которые годами умалчивались", – сказал Дуда.

Как сообщал OBOZ.UA, для Польши и Украины тема Волынской трагедии очень болезненная, наши соседи постоянно к ней возвращаются. Детальнее о ссоре стран и есть ли для Киева угроза потери важного союзника из-за этого, читайте в материале.

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