Касается Украины: Дуда назвал приоритет Польши во время председательства в ЕС

Одним из приоритетов во время председательства Польши в Совете Европейского союза будет евроинтеграция Украины и политика "открытых дверей" для новых стран. Государство будет председательствовать с 1 января 2025 года.

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Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда в ходе встречи с лидерами группы "Аррайолос" в пятницу, 11 октября, в Кракове, передает Укринфом. Он подчеркнул, что во время переговоров вопрос о поддержке Украины, которая борется с вторжением РФ, поднимался не один раз.

"Неоднократно поднимались вопросы, как действовать, чтобы Украина не только пережила ужасную агрессию России, с которой она сейчас сталкивается, но и как действовать, чтобы Украина как можно быстрее была принята в ЕС", – подчеркнул он.

В ходе встречи с президентами Дуда представил приоритеты председательства своей страны в ЕС в первом полугодии следующего года. В первую очередь, по его словам, речь идет об укреплении трансатлантических связей между ЕС и США.

"Мы также говорили о вопросах евроинтеграции новых государств, то есть об "открытых дверях" в Европу, которые, по нашему мнению, необходимо сохранить. И мы отметили, что страны, которые, как мы предполагаем, будут первыми приняты в ЕС, это Украина, а также Молдова, страны Западных Балкан", – отметил польский президент.

Кроме того, он сказал, что на встрече "Аррайолос" также говорили о восстановлении Украины после войны и об энергетической безопасности в Евросоюзе.

Отметим, что во встречах группы "Аррайолос" принимают участие первые лица более 10 государств-членов ЕС: Португалии, Польши, Австрии, Венгрии, Германии, Болгарии, Эстонии, Хорватии, Финляндии, Италии, Латвии, Мальты, Словении, Греции, Словакии. .

Как сообщал OBOZ.UA, глава польского министерства обороны, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш против вступления Украины в Европейский Союз, пока она не решит вопрос памяти и эксгумации жертв Волынской трагедии. Политик подчеркнул свое категоричное несогласие с более мягкой позицией президента Польши Анджея Дуды.

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