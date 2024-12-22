Трамп пригрозил вернуть контроль над Панамским каналом: что происходит

Избранный президент США Дональд Трамп обвинил Панаму во взимании чрезмерной платы за пользование Панамским каналом. Политик пригрозил вернуть контроль над каналом, если Панама не начнет управлять каналом "приемлемым образом".

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Также новоизбранный президент подчеркнул, что не допустит, чтобы канал попал "не в те руки". Об этом Трамп заявил в социальной сети Truth Social.

Будущий глава Белого дома заявил, что Панама не имеет права взимать с ВМС США и американских корпораций непомерные цены и ставки за проход через канал. При этом он пожаловался, что с ВМС и торговлей США "обошлись очень несправедливо и неразумно".

"Плата, взимаемая Панамой, смехотворна, особенно если учесть необычайную щедрость, проявленную Панаме со стороны США. Этот полный обман нашей страны немедленно прекратится", – заявил Трамп.

По словам избранного президента США, Панамский канал считается жизненно важным национальным достоянием для США из-за его критической роли для экономики и национальной безопасности страны. Кроме того, политик намекнул о возможном влиянии Китая на проход через Панамский канал.

"Безопасный Панамский канал имеет решающее значение для торговли США и быстрого развертывания военно-морских сил от Атлантики до Тихого океана, а также резко сокращает время доставки в порты США. Соединенные Штаты являются пользователем канала номер один, причем более 70% всех транзитов направляются в порты США или из них", – отметил Трамп.

Панамский канал способен пропускать до 50 судов за сутки. Ежегодно через него проходят около 14 тыс. судов, несущих около 280 млн тонн груза, что составляет до 5 % мировых океанских грузоперевозок.

Сборы за проход по каналу официально взимаются Администрацией Панамского канала – государственным учреждением Панамы. Сумма сбора с контейнеровозов рассчитывается в зависимости от их вместимости, выраженной в двадцатифутовом эквиваленте (TEU).

Сумма платежа с прочих судов определяется в зависимости от их водоизмещения. На 2006 год ставка сбора составляла 2,96 доллара за одну тонну до 10 тыс. тонн, 2,90 доллара за каждую из последующих 10 тыс. тонн и 2,85 доллара за каждую последующую тонну. Стоимость прохода судна на 10 тыс. морских контейнеров может достигать 300 тыс. долларов и больше.

Напомним, избранный президентом США Дональд Трамп заявил, что Канаде "стоит стать 51-м штатом" Америки, если 25% торговых пошлин Вашингтона "убьют" канадскую экономику. Он сказал это в разговоре с премьер-министром страны Джастином Трюдо, на что тот и другие присутствующие на встрече "нервно рассмеялись".

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