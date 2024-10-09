'Это глупо': Маск снова пошутил об убийстве Гаррис и Байдена. Видео

Американский миллиардер Илон Маск после неудачной "шутки" о президенте США Джо Байдене и кандидатке в президенты Камале Гаррис решил во второй раз поупражняться в остроумии. Он снова высказался об убийстве главы Белого дома и вице-президента Соединенных Штатов.

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Свою вторую попытку в неудачных шутках Илон Маск предпринял в интервью журналисту Такеру Карлсону. В соцсетях активно распространяется соответствующее видео.

Миллиардер явно пытался ответить на свой же вопрос с первой "шутки": почему никто не пытается убить Байдена и Гаррис.

Маск заявил, что убивать Камалу Гаррис бессмысленно, потому что она только марионетка, которую можно легко "купить".

"Никто даже не пытался убить Камалу, потому что это глупо. Чего вы этим добьетесь? Ничего, они просто купят еще одну марионетку… Никто не пытается убить Байдена", — сказал Маск.

После этого он рассмеялся до слез над своей "шуткой", его поддержал и Карлсон.

"Это глубоко и правдиво", – заявил журналист.

Напомним, что месяц назад Маск уже "шутил" подобным образом. В тот раз в соцсети X пользователь с ником DogeDesigner спросил: "Почему они хотят убить Дональда Трампа?"

Маск прокомментировал сообщение: "И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу???".

Однако после критики со стороны пользователей Маск удалил сообщение.

А федеральное агентство США начало расследование в отношении Илона Маска через пост о Байдене и Гаррисе, чтобы определить, создает ли миллиардер непосредственную угрозу президенту, или вице-президентке США. Соответствующее уголовное преступление может повлечь за собой большой штраф или тюремное заключение на срок до пяти лет.

Илон Мас известный тем, что является преданным поклонником Дональда Трампа и поддерживает Республиканскую партию.

Как сообщал OBOZ.UA:

Илон Маск предлагает избирателям в "шатких" штатах деньги за поддержку протрамповской петиции. Каждому, кто поощрит человека в ключевых для выборов президента штатах поставить подпись под петицией Республиканской партии, он обещает выплатить по 47 долларов.

Также Маск выступил на предвыборном митинге Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания, где ранее на Трампа было совершено покушение. Во время выступления Маск заявил, что Трамп должен победить на выборах, поскольку только лидер республиканцев способен защитить демократию в США.

Дональд Трамп официально предложил Маску должность в случае своего президентства. Он заявил, что в случае победы на выборах создаст комиссию по проверке эффективности работы правительства, которую возглавит миллиардер Илон Маск.