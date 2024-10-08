Маск предлагает избирателям в 'колеблющихся' штатах деньги за поддержку протрамповской петиции: о каких суммах идет речь

Американский миллиардер Илон Маск, а точнее его America PAC – комитет политических действий – просит общественность подписать петицию от сторонников Республиканской партии. Каждому американцу, который замотивирует человека в ключевых для выборов президента штатах поставить подпись, обещают выплатить по 47 долларов.

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Информацию об этом сам Маск подтвердил в соцсети Х. "За каждого привлеченного вами избирателя "колеблющегося" штата вы получите 47 долларов! Легкие деньги", – написал он.

Как сообщает The Hill, речь идет о петиции в пользу первой и второй поправок к Конституции США. В документе говорится, что они "гарантируют свободу слова и право на владение оружием". Напомним, что первая поправка касается свободы вероисповедания, свободы слова, свободы печати и свободы собраний; вторая поправка – права людей хранить и носить оружие.

Предложение, о котором объявил Маск, действует в течение следующих двух недель.

America PAC намерена получить подписи 1 миллиона зарегистрированных избирателей в семи ключевых штатах: Пенсильвании, Джорджии, Неваде, Аризоне, Мичигане, Висконсине и Северной Каролине.

Напомним, что недавно Маск принял участие в предвыборном митинге Дональда Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания, где ранее летом на республиканца было совершено покушение.

Во время выступления Илон Маск заявил, что Трамп должен победить на выборах, поскольку его конкуренты якобы стремятся ограничить свободу слова, лидер республиканцев способен защитить демократию в США.

Как сообщал OBOZ.UA, в США прошли первые дебаты кандидатов в вице-президенты – представителя республиканцев Джей Ди Венса и демократа Тима Уолза. Аналитики оценили их выступления как "продолжение линии" кандидатов в президенты Дональда Трампа и Камалы Харрис. Об Украине в дискуссии речь не шла.

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