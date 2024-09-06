Трамп официально предложил Маску должность в случае своего президентства: что предлагает возглавить

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах создаст комиссию по проверке эффективности работы правительства. Он уточнил, что комиссию возглавит миллиардер Илон Маск.

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Как сообщает Reuters, ссылаясь на источники в окружении Трампа, кандидат от республиканцев уже давно обсуждает с помощниками идею создания "комиссии по эффективности". Однако в Нью-Йоркском экономическом клубе Трамп впервые публично заявил об этом.

"Я создам правительственную комиссию по проверке эффективности, которой будет поручено провести полный финансовый аудит и аудит эффективности всего федерального правительства", – сказал Трамп в клубе.

Он добавил, что Маск согласился возглавить орган. Трамп не уточнил, как будет работать комиссия, сказал лишь, что она "разработает план устранения мошенничества и ненадлежащих платежей" в течение шести месяцев после создания.

Маск еще раньше рассказывал, что обсуждал этот вопрос с Трампом и что ему было бы интересно работать в такой комиссии, причем ему лично не нужны "ни зарплата, ни звание, ни признание".

Такая комиссия не выдумка Трампа – впервые ее создал президент (также республиканец) Рональд Рейган в 1981 году.

Американская федерация госслужащих – профсоюз правительственных чиновников – уже обвинила Трампа и Маска в желании "уничтожить беспартийную государственную службу и заменить уволенных работников своими сторонниками".

Как сообщал OBOZ.UA, идею создания указанной комиссии Трампу подсказал сам Маск, когда напросился работать в его администрации.

Ранее Маск заявил, что планирует выделять около $45 миллионов в месяц в поддержку Дональда Трампа.

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