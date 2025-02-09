"Это было бы предательство": кандидат в канцлеры Германии Мерц исключил коалицию с ультраправыми

Один из кандидатов в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц исключил коалицию с ультраправой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) в случае его победы. Он подчеркнул, что считает, что это "будет предательством".

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Об этом сообщает издание NTV. Стоит отметить, что в конце января 2025 года за счет голосов АдГ в Бундестаге было поддержано решение об усилении миграционной политики. Хотя поддержанную инициативу союзных партий ХДС и ХСС, кандидат в канцлеры Фридрих Мерц заявил, что никакого сотрудничества с ними не будет.

"Мы предали бы нашу страну, я предал бы душу ХДС, если я хоть мизинцем пожертвовал, чтобы проводить такую политику", – сказал кандидат в канцлеры.

По этой причине у Союза не будет никакой формы сотрудничества или даже участия в управлении государством вместе с АдГ.

"В связи с набором необходимого количества голосов, которые добавили представители АдН, Мерц подвергся жесткой критике. Однако на партийной конференции ХСС, он еще раз попытался внести ясность, исключив любую форму сотрудничества с "Альтернативой для Германии" в случае своей победы", – говорится в сообщении.

Кандидат на должность канцлера от "Христианско-демократического союза" и "Христианско-социального союза" заявил, что Союз (двух этих партий) следует традициям важнейших европейских решений последних десятилетий, а АдГ ставит все это под сомнение.

Он также добавил, что тот, кто действительно хочет перемен в Германии, не должен голосовать за АдН.

"Несмотря на выигранное голосование по миграционной политике в Бундестаге, более дальновидное законодательное предложение принято не было", – подчеркивают журналисты.

Ранее лидер консервативной партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что в случае избрания среди его стратегических приоритетов будет справедливо прекращение войны в Украине. Он также пообещал продолжить поддержку Киева.

Напомним, что 2 февраля в Берлине сотни тысяч граждан вышли на демонстрацию против правого экстремизма и за дистанцирование партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) от ультраправой "Альтернативы для Германии" (АдГ). Полиция говорит о 160 000 участниках, а организаторы протеста – о 250 000.

Как ранее писал OBOZ.UA, 25 января десятки тысяч немцев вышли на протесты против роста популярности ультраправой "Альтернативы для Германии". Митинги прошли по всей ФРГ: в Берлине, Кельне и других городах.

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