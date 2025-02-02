В Берлине много людей вышло на демонстрацию против сотрудничества с ультраправыми. Фото

В Берлине 2 февралясотни тысяч граждан вышли на демонстрацию против правого экстремизма и за дистанцирование партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) от ультраправой "Альтернативы для Германии" (АдГ). Полиция говорит о 160 000 участниках, а организаторы протеста – о 250 000.

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Как передает Die Welt, демонстранты прошли от Колонны Победы до штаб-квартиры ХДС. Поскольку места для всех не хватило, полиция также разрешила протестующим выйти на улицу 17 июня и продвинуться до Бранденбургских ворот.

Организаторы назвали акцию "Митинг за брандмауэр" (Demo für die Brandmauer). Дословно Brandmauer – это "огнестойкая стена", но в ФРГ так называют отказ всех партий сотрудничать с АдГ.

Среди лозунгов был красноречивый "Осталось 5 минут до 1933 года".

После окончания мероприятия полиция оценила его как "мирное и в целом беспроблемное собрание".

На открытии митинга журналист Мишель Фридман (который после заседания Бундестага 29 февраля вышел из ХДС в знак протеста) защитил свою бывшую политсилу. Он отметил, что при всей обоснованной критике нельзя забывать одно: "ХДС – демократическая партия".

"Давайте не будем слишком упрощать себе и партии ненависти (то есть АдГ. – Ред.) задачу, если сейчас мы нападем на ХДС – особенно в ходе предвыборной кампании – вместо того, чтобы обратить внимание на тот факт, что каждый пятый человек проголосует за АдГ", – заявил он.

В то же время политик назвал ошибку "Христианско-демократического союза" непростительной.

Выступал также бывший председатель Совета Евангелической церкви Германии Генрих Бедфорд-Штром. Он предупредил, что следует раз и навсегда исключить возможность проведения еще одного совместного голосования с партией, которая частично является правоэкстремистской.

"Нельзя объединяться с теми, кто унижает человеческое достоинство, и точка", – сказал он.

На митинге также выступили директор мемориала Бухенвальд Йенс-Кристиан Вагнер, активистка по защите климата Луиза Нойбауэр, писательница Каролин Эмке, генеральный секретарь Amnesty International Юлия Духров.

Аналогичные акции прошли в десятках других городов ФРГ.

Что спровоцировало скандал?

29 января впервые в истории послевоенной Германии в федеральном парламенте центристской политической силе – блоку партий "Христианско-демократический союз" и "Христианско-социальный союз" (ХДС/ХСС)– удалось создать большинство при помощи голосов правопопулистской политсилы – "Альтернативы для Германии" .

С перевесом в три голоса Бундестаг одобрил резолюцию с требованием ввести паспортный контроль на всей внешней границе Германии, запретить въезд в страну лицам без соответствующих документов, укрепить полномочия полиции по высылке нелегалов и увеличить число депортаций.

Однако финальное голосование было неудачным для главы оппозиционного "Христианско-демократического союза" и кандидата в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца.

Законопроект об ограничении миграции был отклонен в соотношении 349 к 338. Поддержки правопопулистской АдГ оказалось недостаточно, поскольку среди депутатов блока Мерца и либералов "Свободной демократической партии" не все проголосовали "за".

Критики обвинили Мерца в том, что он нарушил собственное слово (еще в ноябре политик говорил в Бундестаге, что никакого сотрудничества с АдГ не будет). Кроме того, когда Мерц стал главой ХДС, он пообещал вдвое снизить число сторонников АдГ в Германии. Пока что это число только увеличивается.

Как ранее писал OBOZ.UA, 25 января десятки тысяч немцев вышли на протесты против роста популярности ультраправой "Альтернативы для Германии". Митинги прошли по всей ФРГ: в Берлине, Кельне и других городах.

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