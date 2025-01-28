'Это безумие': Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась убить Путина, но есть 'нюанс' Видео

Американский журналист Такер Карлсон обвинил администрацию 46-го президента США Джо Байдена в попытке убийства российского диктатора Владимира Путина. При этом он выдал, что бывший госсекретарь Энтони Блинкен "настаивал на войне".

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Примечательно, что никаких аргументов и подтверждений своих слов о попытке убийства главаря Кремля журналист не предоставил. Такое громкое заявление Карлсон сделал во время беседы с журналистом Мэттью Тайбби, запись которой опубликована в социальной сети Х.

По мнению Карлсона, администрация Байдена якобы предпринимала попытки физического устранения российского диктатора. Журналист заявил, что был обеспокоен, ведь в случае смерти Путина кто-то должен взять на себя управление Россией и ее ядерным арсеналом.

Стоит отметить, что никаких подтверждений о якобы намерении администрации Байдена убить российского диктатора Карлсон не предоставил. Вместо этого он просто обвинил бывшего госсекретаря Блинкена в намерении продолжать "настоящую войну".

"Я думаю, что это одна из причин, по которой Тони Блинкен так сильно настаивал на настоящей войне, пытаясь убить Путина, например, что администрация Байдена и сделала. Путина пытались убить. Они это сделали. Это безумие. Так кто же возьмет на себя управление Россией? И что происходит с ядерным арсеналом в такой сложной стране", – заявил Карлсон.

Напомним, Карлсон заявил, что ропытки российского диктатора Путина оправдать войну против Украины "денацификацией" и борьбой с "нацизмом" – "это одна из самых тупых вещей". Журналист говорил, что Путин сознательно подменяет понятие, ведь нацизм – это ультраправая тоталитарная политическая идеология, которая была доктриной Германии во время Второй мировой войны.

Как сообщал OBOZ.UA, интервью Путина Карлсону в 2024 году не стало сенсационным для западных СМИ. За два часа разговора российский диктатор не сказал совсем ничего нового, снова скатившись до пространных псевдоисторических экскурсов и лишенной какой-либо логики бреда.

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