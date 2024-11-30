Российская пропаганда разразилась заявлениями о якобы участии украинских командиров в тренировках боевиков в Сирии. Это стало темой для обсуждений среди российских медиа и официальных лиц после того, как появились сообщения о боевых действиях на севере Сирии, в частности, в контексте применения FPV-дронов и других технологий, что "явно свидетельствует о чужом военном опыте".

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Об этом пишут российские пропагандисты. Дмитрий Песков, пресс-секретарь диктатора, заявил, что Кремль выступает за возобновление конституционного порядка в Сирии и назвал действия боевиков угрозой суверенитету страны.

Между тем, российские СМИ, ссылаясь на издание Middle East Spectator, пишут, что среди боевиков, атакующих правительственные войска Сирии, подмечены якобы украинские командиры. Это якобы подтверждается видеоматериалами, на которых видны боевики с украинскими полевыми инструкторами, а также боевые действия, которые имеют признаки координации с Украиной.

Пропагандисты указывают на сходство технических средств, в частности использование беспилотников для сброса самодельных боеприпасов и атаки на бронетехнику.

РосСМИ также обратили внимание на сине-зеленые повязки на рукавах боевиков, похожие на те, которые носят украинские военные. Пропагандисты утверждают, что это также является признаком сотрудничества между Украиной и террористическими группировками.

"Точно как в ВСУ", – визжат пропагандисты.

Напомним, 27 ноября в Сирии началось масштабное наступление протурецких сил на позиции армии Башара Асада в провинции Алеппо. Оппозиционные войска, получающие поддержку Турции, захватили несколько населенных пунктов, а также два танка сирийской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 ноября повстанцы взорвали в Алеппо два автомобиля и вступили в столкновение с войсками режима союзника РФ Башара Асада на западной окраине города. Под обстрел попали общежития университета, в результате чего погибли четыре человека, в том числе студенты.

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