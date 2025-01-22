Есть 75 дней на размышления: Трамп поставил Китаю ультиматум относительно TikTok

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выполнил свое обещание определиться в первые дни в должности президента с последующей долей платформы TikTok в США. В частности, он подписал указ, предусматривающий отсрочку на 75 дней запрета TikTok и действия соответствующего закона США, запрещающего эту китайскую платформу в стране.

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Об этом сказано в соответствующем документе Трампа. В свою очередь агентство Reuters отмечает, что Трамп поставил Китаю в отношении TikTok ультиматум, требующий продажи платформы.

В указе Трампа подчеркивается, что президент намерен проконсультироваться с советниками, в том числе руководителями соответствующих министерств и ведомств, "в отношении проблем национальной безопасности, вызываемых TikTok, и принять решение, защищающее национальную безопасность, но сохраняя платформу, которой пользуются 170 миллионов американцев".

Отдельно в указе отмечается, что "неудачный выбор времени", когда закон, требующий закрытия или продажи платформы, вступил в силу - то есть накануне инаугурации Трампа - мешает ему оценить последствия его норм для национальной безопасности и внешней политики до вступления в силу норм закона.

"Соответственно, я даю указание Генеральному прокурору не принимать никаких мер по обеспечению выполнения Закона о TikTok в течение 75 дней", – говорится в указе Трампа.

Как утверждает Reuters, подписывая указанный указ, Трамп требует от владельца, материнской компании из Китая ByteDance Ltd, в обмен на продолжение работы приложения, продать правительству США не менее 50% платформы.

И это именно требование, а не предложение. Если Пекин не одобрит соглашение США с TikTok, Трамп грозится наложить пошлины на товары из Китая.

Китай не обязательно должен продать половину платформы именно правительству США – это могут быть и частные американские лица. В частности, Трамп заявил, что он "открыт" для того, чтобы Илон Маск купил указанную часть TikTok.

Более того, Трамп также рассказал, что уже разговаривал с "большими владельцами" платформы и описал им потенциальное соглашение. По его словам, если часть TikTok будет принадлежать США "как стратегическому партнеру", это "обеспечит долгосрочную прибыльность и успех" платформы.

То есть, о национальной безопасности речь уже не идет – говорят только об экономических интересах.

Как сообщал OBOZ.UA, принятие закона о запрете TikTok, а на его основании и решение суда было принято на фоне предупреждений администрации Байдена о том, что указанное приложение представляет "серьезную угрозу" национальной безопасности США из-за его связей с Китаем.

Ранее уже сообщалось, что в Китае также рассматривают возможность продажи американского подразделения TikTok. Причем китайские чиновники рассматривают продажу части платформы именно миллиардеру Илону Маску.

США не являются первым государством, которое решило запретить TikTok. Ранее такое решение принял ряд других стран. Правда, по разным, не только политическим или экономическим мотивам.

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