США не первые: в каких странах уже запретили TikTok

Популярная социальная сеть TikTok может прекратить свою работу в США уже в это воскресенье, 19 января 2025 года. Это произойдет, если вступит в силу федеральный запрет на использование приложения. По предварительным данным, пользователи, которые попытаются открыть приложение, получат сообщения с объяснением ситуации и возможностью загрузить свои данные.

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Такое запрещение может стать серьезным ударом для американских пользователей, которых насчитывается около 170 миллионов. В то же время администрация TikTok уверяет, что в случае отмены запрета сервис сможет быстро возобновить свою работу в стране. Однако США не являются первым государством, которое решило запретить TikTok. Ранее такое решение принял ряд других стран.

Если Соединенные Штаты примут окончательное решение о запрете на TikTok, это может стать прецедентом для других стран. В частности, Великобритания, Австралия и страны ЕС могут перейти от частичных ограничений к полной блокировке.

Некоторые государства, например Кения, рассматривают вариант усиления регулирования платформы вместо полного запрета. Такие решения могут повлиять на дальнейшую судьбу TikTok в мире.

Где запрещен TikTok

Афганистан

Власти Афганистана запретили TikTok в 2022 году, заявив, что он негативно влияет на молодежь.

Албания

В Албании приложение запретили в декабре 2024 года из-за насилия среди подростков, связанного со спором в соцсетях.

Индия

Самым масштабным запретом стала блокировка TikTok в Индии в 2020 году. Причиной стало обострение отношений с Китаем, а также беспокойство по безопасности данных граждан. Это решение задело около 200 миллионов пользователей в стране.

Иордания

В Иордании TikTok запретили в 2022 году после протестов, приведших к гибели офицера полиции. Правительство заявило, что платформа не смогла контролировать призывы к насилию.

Кыргызстан

В Кыргызстане в 2023 году приложение заблокировано из-за угрозы психическому здоровью детей.

Непал

Непал решил полностью отключить TikTok в ноябре 2023 года, поскольку правительство считает, что оно вредит социальной гармонии и вызывает напряжение в обществе.

Сенегал

В Сенегале TikTok запретили в августе 2023 года из-за опасений, что платформа используется для распространения экстремистских идей.

Сомали

В Сомали блокировка TikTok и Telegram состоялась в 2023 году – с целью ограничения распространения "аморального контента".

Узбекистан

Узбекистан запретил TikTok еще в 2021 году, заявив, что компания нарушает законы о сохранении персональных данных.

Частичные запреты TikTok: США, ЕС и другие

Кроме полных запретов, многие страны ввели ограничения по использованию TikTok на государственном уровне. Среди них США, Великобритания, Канада, Франция, Австралия и большинство стран Европейского Союза. Там платформу запретили на рабочих устройствах чиновников из-за рисков национальной безопасности.

Закрытие TikTok в разных странах существенно повлияло на жизнь пользователей. Многие блогеры, зарабатывавшие на платформе, потеряли основной источник дохода.

В странах, где TikTok был запрещен, пользователи часто используют VPN, чтобы обойти блокировку и продолжить доступ к контенту.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Китае уже придумали, как обойти запрет TikTok в США.

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