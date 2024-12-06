Под угрозой запрета: суд поддержал закон, требующий продажи TikTok в США

Федеральный апелляционный суд Соединенных Штатов поддержал закон, запрещающий использование приложения TikTok в стране, если его китайская материнская компания ByteDance не продаст свою долю в приложении. В суде подчеркнули, что запрет TikTok оправдан.

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Как сообщает CBS News, коллегия из трех судей Апелляционного суда округа Колумбия единогласно встала на сторону Министерства юстиции, признав закон конституционным. Также суд отказался рассматривать ходатайства и TikTok, и ByteDance.

"Первая поправка существует для защиты свободы слова в Соединенных Штатах. Однако здесь правительство действовало исключительно для того, чтобы защитить эту свободу от иностранной нации-противника и ограничить способность этого противника собирать данные о людях в Соединенных Штатах", – отметил старший судья Дуглас Гинзбург.

Он подчеркнул, что суд решил: запрет TikTok оправдан, поскольку он имеет целью не только "защиту данных американских пользователей", но и "предотвращение влияния Китая на контент".

"Сегодняшнее решение является важным шагом в блокировании китайского правительства от использования TikTok как оружия для сбора конфиденциальной информации о миллионах американцев, для тайного манипулирования доставляемым американской аудитории контентом и для подрыва нашей национальной безопасности", – заявил генпрокурор США Меррик Гарленд.

Напомним, что президент Дональд Трамп во время своего первого срока на должности пытался заблокировать новым американским пользователям загрузку TikTok. В США обнаружили, что программы считывают конфиденциальную информацию с телефона, где загружено приложение.

В 2022 году президент Джо Байден подписал закон, направленный на предотвращение доступа к TikTok и его использования на государственных устройствах. Тогда же двухпартийная группа сенаторов также представила законопроекты с предложением заблокировать все социальные сети, связанные с Китаем, Россией, Кубой, Ираном, Северной Кореей и Венесуэлой.

Но впервые законопроект, полностью запрещающий TikTok для пользователей в США, был принят в Палате представителей США только в начале этого года.

Как сообщал OBOZ.UA, аналогичные проблемы у китайской платформы есть в Европе. В частности, Европейская комиссия уже завершила расследование механизма вознаграждений в TikTok Lite, и по его результатам компанию обязали навсегда изъять эту программу с рынка Европейского Союза.

Причем и саму китайскую соцсеть TikTok могут запретить в Европейском Союзе. Еврокомиссия уже рассматривала возможность полного запрета платформы в странах содружества из-за опасных угроз, которые она несет.

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