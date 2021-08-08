Еще одну страну Европы охватили лесные пожары: огонь добрался к жилым домам. Фото

Столицу Черногории Подгорицу охватили лесные пожары. Огонь подобрался к жилым домам.

Причиной масштабного лесного пожара стал поджог. Об этом сообщил мэр Подгорицы Иван Вукович на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Пока наши коллеги день и ночь следили за Горицей и Любовичем, кто-то использовал возможность и устроил пожар на Мало-Брдо. Служба защиты выехала на место. Надеюсь на эффективную реакцию полиции", – отметил глава города.

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Согласно данным Национального черногорского телевидения, огонь распространился на возвышенности Мало-Брдо и уже подошел к жилым домам в Подгорице.

Напомним: в Греции продолжают бушевать масштабные лесные пожары, к которым привели аномально высокие температуры воздуха – столбик термометра несколько дней подряд показывал +40 и выше. Сгорели гектары леса, пострадали сотни зданий, а многие люди остались без жилья.

В Турции первое возгорание произошло неделю назад, 28 июля, и за это время огонь сжег землю и изменил пейзажи. Самые большие зоны огня, которые усугубляет ветер, наблюдаются в районах Манавгата и Гюндогмуша в Анталии и в районах Мармариса и Миласа в Мугле.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Аланья (Турция) в районе Оба туристы заметили странные осадки, которые плавают в море. Это связано с масштабными пожарами, которые происходят сейчас в курортной стране.