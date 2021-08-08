В Греции масштабные лесные пожары уничтожили сотни домов, небо окрасилось в красный цвет. Фото и видео

В Греции продолжают бушевать масштабные лесные пожары, к которым привели аномально высокие температуры воздуха – столбик термометра несколько дней подряд показывал +40 и выше. Сгорели гектары леса, пострадали сотни зданий, а многие люди остались без жилья.

С острова Эвия (Эвбея) и пляжа Кочили эвакуировали 1130 человек, сообщает местное издание Protothema. Они покинули порт Лимни на пароме и были доставлены в Эдипсос.

С этого парома было снято видео, на котором хорошо видны масштабы пожара. Огонь, бушующий в этом районе, охватил все вокруг, и казалось, что вместо острова образовалась стена огня и дыма.

"Это не может быть реальным, это похоже на фильм", – подписал автор ролика свой пост в соцсети.

Видео дня

Пожары дошли до области Аттика на юго-востоке Центральной Греции, пройдя перед этим Варибоби, Фракомакедонес, Крионери, Дрозопиги и Афиднес. Огонь оставлял за собой выжженную землю.

Стихия повредила в регионе больше 300 домов, во многих из них обвалились крыши и теперь здания не пригодны для жилья. В других жилищах полностью сгорели мебель и техника.

Многие местные жители также потеряли в огне свои автомобили, на которым они пытались сбежать от пожаров после приказа об эвакуации. В Афиндесе возгорания привели к взрывам, пострадал бизнес.

К вечеру вчерашнего дня, 7 августа, ситуация в Аттике ухудшилась. Огнем охватило полосу леса, которая не загорелась ранее, возгорание удалось ликвидировать при помощи вертолета.

На других участках, от Крионери и Варибомби до Малакасы, Агиос Стефанос, Афиднес и Иппократио Политиа местами возникали повторные пожары, но спасатели и добровольцы держали их под контролем.

Серьезное возгорание было зафиксировано также в Мессинии, там эвакуировали ряд населенных пунктов. С огнем боролись 80 пожарных, 27 машин спецтехники, также была привлечена армия. Жителей призвали быть осторожными из-за значительного загрязнения воздуха.

Масштабы лесных пожаров в районе Крионери показали на видео с дрона:

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пожары в Греции уничтожали на своем пути дома, фермы и сады. Многим людям пришлось покинуть свои жилища и спасаться бегством.