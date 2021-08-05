В Турции из-за пожаров море покрылось осадками. Фото

В городе Аланья (Турция) в районе Оба туристы заметили странные осадки, которые плавают в море. Это связано с масштабными пожарами, которые происходят сейчас в курортной стране.

По словам отдыхающих, в самой Аланье пожаров нет. Подробней об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как рассказали очевидцы эксклюзивно для OBOZREVATEL, такие осадки на воде появляются периодически, но при этом туристы продолжают купаться и их никак не смущает это.

К слову, изменение климата в Турции увеличивает плотность пожаров и затрудняет их тушение. Лесные пожары также меняют погодные условия, значительно увеличивая выбросы углекислого газа в воздух.

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Отметим, что в Турции первое возгорание произошло неделю назад, 28 июля, и за это время огонь сжег землю и изменил пейзажи. Самые большие зоны огня, которые усугубляет ветер, наблюдаются в районах Манавгата и Гюндогмуша в Анталии и в районах Мармариса и Миласа в Мугле.

Напомним, ранее в Турции эвакуировали украинцев из-за лесных пожаров, которые не утихают девятый день. Люди находились близко к зоне возгорания в провинции Мугла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции взяли под контроль большинство лесных пожаров, которые начались в Манавгате (Анталия) и перекинулись на разные провинции. Тушение продолжается еще 10 возгораний в пяти регионах.