ЕС введет паспорта вакцинации с 15 июня: озвучены новые детали

Сертификат здоровья с содержанием информации о вакцинации от COVID-19, единый для граждан всех 27 стран Европейского Союза, будет введен с 15 июня 2021 года.

Об этом сообщил еврокомиссар, отвечающий за вакцинацию, Тьерри Бретон в эфире телеканала LCI, показав пример такого документа. Он отметил, что сертификат можно будет скачать на смартфон или распечатать в бумажном виде.

"Он не будет обязательным, но авиакомпании могут его требовать", – сказал Бретон.

Также он перечислил данные, которые будет содержать такой паспорт, в частности: дату рождения, номер паспорта, заверенный QR-кодом, сведения о том, вакцинирован ли человек, каким типом вакцины, был ли носителем болезни, есть ли у него антитела.

Бретон отметил, что сертификат будет согласован между государствами-членами, а граждане ЕС, которые захотят его получить, должны будут запросить его в своей стране. Цель документа, по его словам, "восстановить движение, обрести нормальную жизнь" и "способность двигаться без риска для себя или других".

Еврокомиссар еще раз подчеркнул, что сертификат не будет обязательным, однако граждане, не имеющие его, "с большей вероятностью будут подвергнуты таким мерам как карантин со стороны государств-членов, если это оправдано соображениями общественного здравоохранения".

Напомним, еще в феврале 2021 года в ЕС сообщили, что до начала лета планируют ввести сертификаты вакцинации против коронавируса. С необходимостью такого решения согласились все лидеры ЕС. Эти документы позволят людям, получившим прививки против COVID-19, путешествовать по Европе.

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