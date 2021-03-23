В даркнете продают вакцины от COVID-19 и поддельные тесты: названы суммы

Вакцины против COVID-19, документы о вакцинации и о поддельных отрицательных тестах продаются в даркнете.

Как сообщает ВВС, цены на препараты AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm или Johnson & Johnson варьируются от 500 до 750 долларов за дозу. Поддельные сертификаты о вакцинации продаются анонимными торговцами по цене 150 долл.

Исследование даркнета провела компания Check Point, занимающаяся кибербезопасностью. Эксперты отслеживали хакерские форумы и другие торговые площадки с января, когда впервые появилась реклама вакцин. По их данным, количество просмотренных объявлений утроилось и превысило 1200. Вакцину предлагали купить анонимные продавцы из США, Великобритании, Испании, Германии, Франции и России.

Также в сети предлагали купить фальшивые отрицательные тесты на коронавирус.

"Мы делаем отрицательные тесты на COVID-19 для путешественников за границу, для поиска работы и т. д. Купите два отрицательных теста и получите третий бесплатно!" – говорилось в одном из объявлений.

Исследователи Check Point обнаружили, что многие продавцы предлагали поддельные документы, в том числе предположительно из Великобритании, с картой вакцинации за 150 долларов. При этом оплату брали в биткоинах.

Эксперты по кибербезопасности призвали страны внедрить систему QR-кода во всей документации по вакцинам, чтобы затруднить подделку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе показали, как будет выглядеть паспорт вакцинированного от COVID-19.