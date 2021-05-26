ЕС утвердит санкции против Беларуси из-за посадки самолета Ryanair: названа дата

В июне Европейский Союз утвердит четвертый пакет санкций против Беларуси. Причиной стала вынужденная посадка в Минске самолета Ryanair.

Как сообщил в Twitter журналист Рикард Йозвяк, также должны быть составлены списки лиц, ответственных за посадку лайнера.

По его словам, секторальные санкции против Беларуси, скорее всего, будут приняты до августа.

"Секторальные санкции, вероятно, займут немного больше времени, но цель – сделать это до летних каникул ЕС в августе", – написал Йозвяк.

Как писал OBOZREVATEL:

23 мая самолет Ryanair Афины – Вильнюс экстренно посадили в аэропорту "Минск-2" из-за сообщения о минировании. В результате были задержаны оппозиционный блогер и журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега.