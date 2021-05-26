ЕС утвердит санкции против Беларуси из-за посадки самолета Ryanair: названа дата
В июне Европейский Союз утвердит четвертый пакет санкций против Беларуси. Причиной стала вынужденная посадка в Минске самолета Ryanair.
Как сообщил в Twitter журналист Рикард Йозвяк, также должны быть составлены списки лиц, ответственных за посадку лайнера.
По его словам, секторальные санкции против Беларуси, скорее всего, будут приняты до августа.
"Секторальные санкции, вероятно, займут немного больше времени, но цель – сделать это до летних каникул ЕС в августе", – написал Йозвяк.
Как писал OBOZREVATEL:
23 мая самолет Ryanair Афины – Вильнюс экстренно посадили в аэропорту "Минск-2" из-за сообщения о минировании. В результате были задержаны оппозиционный блогер и журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега.
Мировые лидеры осудили инцидент с самолетом и задержание Протасевича и назвали действия белорусского руководства актом международного терроризма и воздушным пиратством.
В Беларуси заявили, что сообщение о минировании самолета было им передано исламистским движением ХАМАС, однако его лидеры свою причастность к инциденту опровергли.
В Украине это назвали атакой на свободу слова и призвали освободить журналиста и обеспечить его права. Президент Зеленский вместе с лидерами других европейских стран дал указание прекратить авиасообщение с Беларусью.
Саммит Евросоюза также принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС, а также призвал авиаперевозчиков избегать полетов над Беларусью, после чего над ее территорией практически исчезли самолеты.