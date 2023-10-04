ЕС, Россия и США провели тайные переговоры в Стамбуле в преддверии событий в Нагорном Карабахе: СМИ раскрыли подробности

Перед тем как Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе 19 сентября, представители Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации провели тайные переговоры. Встреча состоялась в Стамбуле (Турция) 17 сентября.

Об этом заявило POLITICO со ссылкой на источники. Журналисты отметили: эта встреча "знаменует собой редкий контакт между Москвой и Западом" после того, как полномасштабное вторжение РФ в Украину в феврале 2022 года "перевернуло обычную дипломатию".

Дипломат, который предоставил POLITICO информацию на условиях анонимности, сказал, что политики обсудили действия Азербайджана и пропуск на территорию непризнанного Нагорного Карабаха гуманитарных конвоев из Армении. По словам собеседника, на встрече основное внимание уделялось тому, "как заставить эти чертовы грузовики двигаться" и обеспечить поставки продовольствия и топлива жителям Карабаха.

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США отправили на переговоры Луи Боно, старшего советника Вашингтона по переговорам на Кавказе, ЕС – Тойво Клаара, своего представителя в регионе, а Россия – Игоря Ховаева, специального посланника диктатора Владимира Путина по отношениям между Арменией и Азербайджаном.

Издание обратило внимание на редкость подобных встреч. В марте госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретились лицом к лицу в кулуарах саммита "Большой двадцатки" в Индии, но Москва настаивала, что встреча произошла "на ходу" и никаких переговоров не было.

Представитель Евросоюза сказал POLITICO: "Мы считаем важным поддерживать каналы связи с соответствующими собеседниками, чтобы избежать недоразумений".

В Госдепартаменте США комментировать тайные переговоры по Карабаху отказались, заявив: "Мы не комментируем частные дипломатические дискуссии".

Однако американский чиновник, знакомый с этой темой, объяснил: дискуссии возникли из-за понимания того, что Кремль все еще имеет влияние в регионе. "Нам нужно иметь возможность работать с русскими по этому вопросу, потому что они действительно имеют влияние на партии, особенно сейчас, когда мы переживаем опасный момент", – сказал анонимный собеседник.

Как писал OBOZREVATEL:

– Молниеносная операция Азербайджана принесла успехи, заставив "Арцах" сдаться после 24 часов боев. Стороны уже 20 сентября договорились о прекращении огня. С обеих сторон были погибшие.

– 28 сентября 2023 года в непризнанном Нагорном Карабахе подписали указ, согласно которому с 1 января 2024-го "республика" прекратит свое существование.

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