ЕС предложил США сотрудничество для противодействия России – Bloomberg
В Европейском Союзе якобы направили на согласование в Белый дом документ с предложением объединить усилия Соединенных Штатов и Европы в противодействии России, а также Китаю. Соответствующий проект совместного заявления, по данным журналистов, был передан в Америку в конце мая – в преддверии саммита ЕС-США в Брюсселе 15 июня.
Содержание подготовленного европейской стороной документа, который официально не публиковался, раскрыло Bloomberg в субботу, 29 мая. По данным агентства, представители Евросоюза ранее на этой неделе предложили Вашингтону выступить с таким совместным заявлением на саммите. Отметим, что в рамках этого мероприятия (16 июня в Женеве) запланирована, в частности, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.
"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России и будем решительно реагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и вредоносной деятельности", – цитирует агентство текст документа, касающийся того, как страны должны справляться с "беспрецедентными глобальными вызовами".
Брюссель, в частности, предлагает Вашингтону выступить против подавления российскими властями гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ в РФ.
Также предлагается "тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей в рамках наших соответствующих аналогичных многогранных подходов к Китаю".
В проекте совместного заявления добавляется, что саммит ЕС-США позволит "подтвердить твердую приверженность международному порядку" для "более демократического, справедливого, мирного и безопасного мира".
В Bloomberg указали, что работа над текстом продолжается и формулировки могут быть изменены.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
зампред Европейской комиссии Вера Йоурова сообщила, что вопрос введения новых экономических санкций против Российской Федерации вновь встанет на саммите лидеров стран ЕС.
При этом политик подчеркнула, что Евросоюз не хочет конфронтации с Россией.