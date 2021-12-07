ЕС ввел санкции против главы ЧВК Вагнера и еще нескольких человек

Послы Европейского Союза планируют ввести санкции против главы частной военной компании Вагнера Дмитрия Уткина и еще четырех человек, связанных с ЧВК. Для этого они соберутся на совещание в среду, 8 декабря.

Как сообщает "Радио Свобода", речь идет о глобальном режиме санкций из-за нарушений прав человека. Они предусматривают запрет на предоставление визы и заморозку активов и будут направлены в частности на:

бывшего офицера российских специальных сил, главу ЧВК Дмитрия Уткина ;

одного из подрядчиков военной компании в Сирии Станислава Дичко;

соучастника действий "вагнеровцев" в ЦАР Валерия Захарова;

россиян Андрея Трошева и Андрея Богатова – членов ЧВК Вагнера, связанных с Сирией.

Видео дня

Также соответствующие ограничения будут наложены на компании, которые выигрывали контракты на энергетические услуги для сирийских властей – "Меркурий", "Велада" и "Евро Полис".

Ожидается, что окончательно они будут одобрены на повторном министерском съезде в Брюсселе 13 декабря.

Подобные санкции впервые были введены в 2011 году в ответ на репрессии против сирийского гражданского населения, в настоящее время в списке 287 человек и 70 компаний. Они связаны преимущественно с сирийскими властями и режимом Башара Асада.

8 декабря редактор "Радио Свободная Европа / Радио Свобода по вопросам Европы" Рикард Йозвяк сообщил в своем Twitter, что санкции против участников группы "Вагнера" утвердили.

"Евросоюз сегодня решил дать зеленый свет санкциям против группы "Вагнер". Он также добавит 3 лиц, связанных с группой, в свой режим санкций в отношении прав человека, 1 человека в список Ливии, 3 в список Украины и 2 человека и 3 организации в список Сирии. Все из России", – написал он.

Напомним, министры иностранных дел стран ЕС обсудили вопрос введения санкций против членов ЧВК Вагнер на встрече 15 ноября. Тогда чиновники согласились составить список лиц, которые могут попасть под них. Санкции могут быть введены в связи с ситуацией в Малой Республике.

Кроме того, они могут быть косвенно связаны с ограничениями, которые готовятся из-за мигрантского кризиса на границах Беларуси и ЕС. Так, в InformNapalm было установлено, что мигрантов из Ирака и Сирии в Беларусь возила сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines. Именно эта компания, по данным волонтеров, помогала наемникам из Вагнера добираться в Сирию.

В конце ноября Европарламент утвердил резолюцию о нарушении прав человека наемниками российской ЧВК Вагнера. Ответственность за преступления возлагается на Российскую Федерацию. Специалисты выразили убеждение, что Евросоюз должен ввести санкции в отношении этой военизированной организации РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL: