В Европарламенте приняли резолюцию о признании ответственности РФ за преступления ЧВК Вагнера

Европейский парламент утвердил резолюцию о нарушении прав человека наемниками российской частной военной кампании (ЧВК) Вагнера. Ответственность за преступления возлагается на Российскую Федерацию.

Специалисты выразили убеждение, что Евросоюз должен ввести санкции в отношении этой военизированной организации РФ. Об этом идет речь на сайте ЕП.

Так, европарламентарии осудили жесткие преступления, совершенные российскими наемниками. Они отметили, что именно Россия ответственна за финансирование деятельности ЧВК Вагнера, а также тренировку бойцов, организацию и командование ими.

"Группа Вагнера", как и другие наемники в сфере безопасности, должна восприниматься как теневая организация российского государства", – отметили в документе.

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Также там напомнили о том, что "вагнеровцы" участвуют в разных конфликтах, где Российская Федерация пытается усилить свое влияние. В частности, упоминаются Украина, Сирия, Судан, Мозамбик, Ливия и Венесуэла.

Среди прочего депутаты Европарламента призвали ЕС применить санкционные меры в отношении всех членов ЧВК Вагнера и заморозить их активы.

Ранее западные СМИ рассказали о двустороннем соглашении по переправке тысячи российских наемников в Мали для проведения военной подготовки вооруженных структур хунты. Ее подписали руководители неофициальной ЧВК в России и лидеры малийского режима.

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