ЕС готовит санкции против российских наемников из ЧВК "Вагнер"

ЕС намерен ввести санкции против ЧВК "Вагнер". Этот вопрос уже обсуждается на уровне министерств иностранных дел, встреча которых проходит 15 ноября. Министры согласились составить список лиц, которые могут попасть под такие санкции.

Ограничения могут коснуться и других компаний, которые сотрудничают с группой Вагнера. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Reuters. Санкции могут быть введены в связи с ситуацией в Республике Мали.

"Существует общее желание определить правовые рамки санкций, которые будут наложены на группу Вагнера",–сказал министр журналистам. Свое заявление он сделал после обсуждения темы Мали на встрече с коллегами из других стран ЕС.

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Дело в том, что Франция задумалась об окончании военного присутствия в Мали из-за ввода российской ЧВК "Вагнер". Сообщалось, наемники должны были защищать малийских чиновников и обучать военных.

В конце сентября министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли предупредила власти Мали о том, что страна "изолирует себя и потеряет поддержку международного сообщества", если прибегнет к услугам наемников. При этом в МИД Мали сотрудничество с ЧВК отрицали.

Эти санкции также могут быть косвенно связаны с ограничениями, которые готовятся из-за мигрантского кризиса на границах Беларуси и ЕС. Так, в InformNapalm установили, что мигрантов из Ирака и Сирии в Беларусь возила сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines. Именно эта компания, по данным волонтеров, помогала наемникам из "Вагнера" добираться до Сирии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июля 2020 года в Минске были задержаны 29 боевиков российской частной военной компании "Вагнер", которые участвовали в боях на Донбассе на стороне сепаратистов. Их арест должны были провести спецслужбы Украины для дальнейшего обмена на украинских пленных в ОРДЛО.

Поздней Беларусь передала их Москве. СБУ подтвердила причастность к спецоперации по "вагнеровцам" в суде.

Ожидается, что на этой неделе (15-21 ноября) Bellingcat раскроет детали срыва спецоперации по "вагнеровцам". Конкретный день публикации расследователи не уточняют.