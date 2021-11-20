У Гройсмана призвали отстранить причастных к провалу спецоперации по 'вагнеровцах'

Партия "Украинская стратегия Гройсмана" требует отстранить всех, кто может быть причастным к провалу спецоперации по задержанию российских наемников. Также политсила настаивает на беспристрастном расследовании и защите уволенных разведчиков.

Об этом говорится в заявлении партии бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана. Оно было опубликовано в Facebook после расследования Bellingcat и рассказа экс-главы ГУР Минобороны Василия Бурбы.

Заявление содержит три требования к президенту Владимиру Зеленскому:

для объективного расследования, немедленно отстранить всех возможных причастных к провалу операции;

гарантировать проведение честного и беспристрастного расследования дела правоохранительными органами;

обеспечение защиты уволенных разведчиков и их семей.

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Также есть требования к Верховной Раде:

создать новую временную следственную комиссию, которая способна провести объективное расследование;

если этот состав парламента будет не способен эффективно работать в пользу народа, партия будет требовать досрочных выборов в ВР.

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