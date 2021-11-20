У Гройсмана призвали отстранить причастных к провалу спецоперации по "вагнеровцах"
Партия "Украинская стратегия Гройсмана" требует отстранить всех, кто может быть причастным к провалу спецоперации по задержанию российских наемников. Также политсила настаивает на беспристрастном расследовании и защите уволенных разведчиков.
Об этом говорится в заявлении партии бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана. Оно было опубликовано в Facebook после расследования Bellingcat и рассказа экс-главы ГУР Минобороны Василия Бурбы.
Заявление содержит три требования к президенту Владимиру Зеленскому:
для объективного расследования, немедленно отстранить всех возможных причастных к провалу операции;
гарантировать проведение честного и беспристрастного расследования дела правоохранительными органами;
обеспечение защиты уволенных разведчиков и их семей.
Также есть требования к Верховной Раде:
создать новую временную следственную комиссию, которая способна провести объективное расследование;
если этот состав парламента будет не способен эффективно работать в пользу народа, партия будет требовать досрочных выборов в ВР.
Как сообщал OBOZREVATEL :
17 ноября журналисты Bellingcat обнародовали расследование о так называемом "вагнергейте" – провале спецоперации по задержанию российских наемников, которую проводили Главное управление разведки Минобороны и Служба безопасности Украины.
Один из авторов расследования Христо Грозев назвал действия украинских властей "политическим преступлением".
Позднее бывший глава ГУР Минобороны Василий Бурба рассказал новые подробности, в частности, касательно того, кто приказал перенести финальный этап операции.