Евросоюз сделал шаг к новым санкциям против Беларуси

Министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили новые критерии санкций в отношении Беларуси. Также сейчас ожидается принятие соглашения о дополнительных санкциях.

"У них (министров стран ЕС. – Ред.) будет сегодня политическое соглашение о введении дополнительных санкций, но фактическая работа по внесению в список лиц и организаций не будет готова сегодня", – заявил журналист Рикард Джозвяк. Об этом он написал в своем Twitter 15 ноября.

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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед плановым заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД заявил, что новые ограничения, которые страны ЕС планируют ввести в отношении Беларуси, должны превратить аэропорт Минска в зону, свободную от полетов.

"Все сфокусированы на вопросе санкций, но я хотел бы пойти дальше. В сущности то, чего мы хотим, – это сделать аэропорт Минска зоной, свободной от полетов", – цитирует главу министерства "ТАСС".

Ранее главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, председателя Евросовета Шарля Мишеля и генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга призвали ввести санкции и ограничения, связанные с миграционным кризисом на польско-беларусской границе. В Европе хотят организовать международный судебный процесс против незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко и его режима.

Соответствующее обращение подписали представители парламентов более десятка европейских стран, среди которых и Украина. Авторы обращения призывают ввести санкции против всех аэропортов Беларуси, запретить полеты над страной и наказывать ограничениями все международные авиакомпании, которые нарушают эту норму.

Урсулу фон дер Ляен также призвала Россию повлиять на ситуацию. РФ может повлиять на Лукашенко в вопросе мигрантов в интересах сохранения добрых отношений с Евросоюзом.

Лукашенко ранее ответил на планы ЕС ввести новый пакет санкций. Он заявил, что может перекрыть транзит газа через Беларусь в европейские страны по газопроводу "Ямал – Европа". Эту "трубу" использует российский концерн "Газпром".

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?", – сказал нелегитимный президент.

О том, чем ситуация на белорусско-польской границе угрожает Украине и как начинался кризис с мигрантами – читайте в материале.

Напомним, в Турции запретили продажу билетов для граждан Ирака, Сирии и Йемена, следующих в Беларусь. Соответствующее табу касается как авиакомпании Turkish Airlines, так и "Белавиа", а также всех аэропортов.

Соответствующее распоряжение поступило от Генеральной дирекции гражданской авиации Турции. Запрет будет действовать до решения о его отмене.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что по словам главы Министерства внутренних дел Украины Дениса Монастырского, миграционный кризис на границе между Польшей и Беларусью сделан искусственно. Существует специальный "механизм", в котором используются вербовочные центры для беженцев из стран с высоким миграционным риском.