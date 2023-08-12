Ереван попросил об экстренном заседании Совбеза ООН: в чем причина

Армения обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой о созыве экстренного заседания в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. В Ереване заявили, что Азербайджан заблокировал Лачинский коридор, в результате чего тысячи мирных жителей оказались на грани гуманитарной катастрофы.

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По словам постоянного представителя Армении при ООН Мгера Маргаряна, после 15 июня усугубилась ситуация из-за нехватки товаров первой необходимости, включая продукты питания, лекарства и топливо. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

В дипломатическом ведомстве заявили, что Азербайджан полностью перекрыл Лачинский коридор – единственный маршрут, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией. В МИД отметили, что постоянные перебои с поставками природного газа и электроэнергии в Нагорный Карабах со стороны Азербайджана нанесли огромный ущерб гуманитарной ситуации в регионе.

Маргарян подчеркнул, что из-за прекращения поставок продуктов питания около 2000 беременных женщин, 30 тыс. детей, 20 тыс. пожилых людей и 9 тыс. людей с инвалидностью борются за выживание в условиях голода. Кроме того, в Армении заявили, что без лекарств остались люди с хроническими заболеваниями, в том числе 4687 человек с диабетом и 8450 человек с болезнями системы кровообращения.

"Эти действия Азербайджана являются не только грубым нарушением трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года и международного гуманитарного права, но и прямым нарушением решений Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля 2023 года, согласно которым Азербайджан должен предпринять все меры для обеспечения бесперебойного движения людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор", – говорится в заявлении МИД Армении.

Также в Ереване считают, что блокада коридора совершена Азербайджаном с целью принудить коренных жителей Нагорного Карабаха покинуть свои дома. В связи с этим Армения потребовала вмешательства Совета Безопасности ООН как основного органа по обеспечению глобальной безопасности и предотвращению массовых преступлений, в том числе военных преступлений, этнических чисток, преступлений против человечности и геноцида.

Ранее сообщалось, что Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана и подписать соглашение о мире. Как заявляют в армянском правительстве, они готовы оставить Нагорный Карабах.

Напомним, Армения признала Карабах частью Азербайджана. При этом договоренности о статусе Лачинского коридора пока нет – президенты Азербайджана и Армении прямо во время заседания затеяли спор о его названии.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что до 2025 года российские войска продолжат находиться на территории Нагорного Карабаха. Они будут оставаться в определенных ранее местах.

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