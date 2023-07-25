Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана и подписать соглашение о мире – Пашинян

Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана и подписать соглашение о мире. Как заявляют в армянском правительстве, они готовы оставить Нагорный Карабах.

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Об этом сообщают росСМИ. В задачи Вооруженных сил Армении входит только обеспечение территориальной целостности республики, обеспечением безопасности Нагорного Карабаха должна заниматься его армия.

"Армения не может решать судьбу народа Нагорного Карабаха, стороной переговоров должны быть его представители", – заявил Пашинян.

На основе достигнутых договоренностей о взаимном признании территориальной целостности Армения выразила готовность подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

"Армения готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном на основе соглашений, достигнутых на встречах в Брюсселе и Праге. Это договоренности о взаимном признании территориальной целостности", – сказал Пашинян.

По его словам, это достигнутая договоренность между Ереваном и Баку.

"И в рамках этой договоренности мы готовы пойти на подписание соглашения", – отметил Пашинян.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Брюсселе для переговоров, направленных на урегулирование их многолетнего конфликта за контроль над населенным армянами Нагорном Карабахе. Встреча прошла при посредничестве Европейского Союза.

Как сообщал OBOZREVATEL, Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Ереван готов к разблокировке всех транспортных и экономических коридоров.

Армения признала Карабах частью Азербайджана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. При этом договоренности о статусе Лачинского коридора пока нет – Алиев и Пашинян прямо во время заседания затеяли спор о его названии.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что до 2025 года российские миротворцы продолжат находиться на территории Нагорного Карабаха. Они будут оставаться в определенных ранее местах.

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