К 2025 году военные РФ покинут Нагорный Карабах: Эрдоган раскрыл детали соглашения между Азербайджаном и Арменией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что до 2025 года российские миротворцы продолжат находиться на территории Нагорного Карабаха. Они будут оставаться в определенных ранее местах.

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Такое заявление Эрдоган сделал в среду, 12 июля, во время итоговой пресс-конференции после саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом пишет Haber Global.

В соглашения между Азербайджаном и Арменией, к которому страны пришли в мае, сказано, что в 2025 году Россия выведет свои силы из Карабаха.

"Я верю, что Москва будет придерживаться заключенного соглашения. Мой брат Ильхам Алиев также внимательно следит за ситуацией в регионе", – добавил Эрдоган.

Напомним, что Армения и Азербайджан претендуют на территорию Нагорного Карабаха. До недавнего времени большую его часть контролировала непризнанная "Нагорно-Карабахская Республика", которую поддерживала Армения. По международному праву эту территорию считали частью Азербайджана.

Осенью 2020 года азербайджанская армия провела военную операцию, благодаря которой вернула контроль над Нагорным Карабахом. Страны договорились, что в Нагорном Карабахе по меньшей мере на пять лет останутся российские миротворцы, а Армения свои силы выведет.

В 2022 году после окончания Второй карабахской войны Азербайджан вернул контроль над Лачинским районом, а коридор, соединявший непризнанную республику с Арменией, стал контролироваться миротворцами РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Ереван готов к разблокировке всех транспортных и экономических коридоров.

Армения признала Карабах частью Азербайджана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. При этом договоренности о статусе Лачинского коридора пока нет – Алиев и Пашинян прямо во время заседания затеяли спор о его названии.

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