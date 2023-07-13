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К 2025 году военные РФ покинут Нагорный Карабах: Эрдоган раскрыл детали соглашения между Азербайджаном и Арменией

София Закревская
Мир
1 минута
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К 2025 году военные РФ покинут Нагорный Карабах: Эрдоган раскрыл детали соглашения между Азербайджаном и Арменией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что до 2025 года российские миротворцы продолжат находиться на территории Нагорного Карабаха. Они будут оставаться в определенных ранее местах. 

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Такое заявление Эрдоган сделал в среду, 12 июля, во время итоговой пресс-конференции после саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом пишет Haber Global

В соглашения между Азербайджаном и Арменией, к которому страны пришли в мае, сказано, что в 2025 году Россия выведет свои силы из Карабаха. 

"Я верю, что Москва будет придерживаться заключенного соглашения. Мой брат Ильхам Алиев также внимательно следит за ситуацией в регионе", – добавил Эрдоган.

Напомним, что Армения и Азербайджан претендуют на территорию Нагорного Карабаха. До недавнего времени большую его часть контролировала непризнанная "Нагорно-Карабахская Республика", которую поддерживала Армения. По международному праву эту территорию считали частью Азербайджана.

К 2025 году военные РФ покинут Нагорный Карабах: Эрдоган раскрыл детали соглашения между Азербайджаном и Арменией

Осенью 2020 года азербайджанская армия провела военную операцию, благодаря которой вернула контроль над Нагорным Карабахом. Страны договорились, что в Нагорном Карабахе по меньшей мере на пять лет останутся российские миротворцы, а Армения свои силы выведет.

В 2022 году после окончания Второй карабахской войны Азербайджан вернул контроль над Лачинским районом, а коридор, соединявший непризнанную республику с Арменией, стал контролироваться миротворцами РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Ереван готов к разблокировке всех транспортных и экономических коридоров.

Армения признала Карабах частью Азербайджана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. При этом договоренности о статусе Лачинского коридора пока нет – Алиев и Пашинян прямо во время заседания затеяли спор о его названии. 

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