Эрдогану стало плохо в прямом эфире, трансляцию прервали: что произошло

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира на телевидении. Позже он объяснил свое недомогание "серьезной простудой".

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Как пишет Yeni Şafak, во вторник, 25 апреля, Эрдоган выступал выступил с тремя предвыборными речами накануне парламентских и президентских выборов, назначенных на 14 мая. Он должен был завершить вечер интервью в совместном прямом эфире Ulke TV и 7 канала (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Из-за плотного графика президента трансляция речи Эрдогана началась на 1,5 часа позже, чем планировалось.

Примерно через 10 минут после начала шоу, когда ведущий стал спрашивать о будущих перестановках в турецком правительстве, эфир прервали со словами "О, боже!", а камера показала журналиста, который пытался встать с кресла, сказав: "Рекламу!".

После 20-минутной паузы Эрдоган вернулся в эфир, попросив у зрителей прощения и пожелав им здоровья.

"Вчера и сегодня было много предвыборной работы. Поэтому у меня серьезная простуда. Мы подумали, что если мы отменим программу, то неправильно могут понять. Мы пришли, так как дал свое слово", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В январе в Турции заявили, что выборы президента и парламента состоятся 14 мая. Это на месяц раньше, чем было объявлено ранее. Перенос объяснили тем, что летом в Турции высокий наплыв туристов, что усложнило бы проведение выборов.

– Оппозиция в Турции избрала единственного кандидата, который составит конкуренцию Эрдогану на выборах. Им стал лидер оппозиции Кемаль Киличдароглу. Он обещает изменить политику в области экономики, гражданских прав и иностранных дел.