Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с Путиным в ближайшие дни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в ближайшие дни провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Речь пойдет о зерновом коридоре в Черном море.

Видео дня

Об этом Эрдоган заявил во время интервью в прямом эфире, сообщила CNN. Президент Турции отметил, что намерен поговорить с Путиным в ближайшие два дня.

По словам Эрдогана, у него есть договоренность с российским президентом о том, что из РФ пришлют зерно в Турцию, там его перемелют и отправят в слаборазвитые африканские страны.

Реджеп Эрдоган отметил, что Турцию называют посредником в российско-украинской войне и заявил, что планирует встретиться с Путиным в ближайшие дни.

"Турция – страна, которую называют посредником в российско-украинской войне. Успех Турции у всех на устах. В наших переговорах с Путиным он говорит, что я пришлю зерно. Давайте отправим это в слаборазвитые африканские страны. Я сказал, вы отправьте, мы пропустим через наши мельницы и отправим в слаборазвитые страны. У нас есть такая договоренность. Через несколько дней у нас снова будет встреча с господином Путиным", – сказал Эрдоган.

Напомним, Путин заявил, что РФ может выйти из зернового соглашения через 60 суток после его пролонгации 18 марта. Причиной его недовольства является то, что из всего объема экспортируемого Украиной зерна якобы 45% идет "сытой Европе", тогда как "голодной Африке" только 3%.

С угрозами выйти из зерновой сделки выступило и российское правительство. Сделать это там обещают в случае невыполнения условий РФ – в частности, возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил о том, что "зерновое соглашение" продлили на 120 дней. При этом ранее в МИД РФ заявляли, что продлили соглашение всего на 60 дней, хотя в тексте документа говорится о периоде вдвое длиннее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!