Кубраков заявил, что "зерновую инициативу" продлили на 120 дней: в России заявляли всего о 60 суток 

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил о том, что "зерновую сделку" продлили на 120 дней. При этом ранее в МИД РФ заявляли, что продлили сделку всего на 60 дней, хотя в тексте документа речь идет о периоде в два раза дольше.

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Как написал Кубраков на своей странице в Facebook, документ продлили на четыре месяца. Министр поблагодарил Генсекретаря ООН Антонио Гуттериша и президенту Турции Реджепа Эрдогана. Это означает, что Украина продолжает экспортировать через три морских глубоководных порта свою агропродукцию.

"В частности, с 1 августа и по сей день 25 миллионов тонн мы отправили на нужды мира. Вместе с тем, главным вызовом является ускорение инспекционных проверок в Турции. Это позволит миру получить еще больше украинской агропродукции", – говорится в публикации.

Также, по словам Кубракова, продолжается работа по присоединению к "Зерновой инициативе" портов Николаевщины и расширению номенклатуры грузов. "Украина была и остается крепко встроенной в мировую экономику и рынки", – пояснил он.

Ранее о продлении соглашений на 60 дней сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Сделка продлена, условлено, что она продлена на 60 дней. Вновь подтвержден ее пакетный характер", – сказал он. При этом Грушко подчеркнул: в рамках соглашения РФ намерена добиваться отмены санкций против ее сельскохозяйственной продукции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия продолжает систематически тормозить проведение инспекций судов, следующих по "зерновому коридору". Кораблям приходится ждать своей очереди неделями, в результате зерно не попадает к покупателям вовремя. А это уже создает риски для глобальной продовольственной безопасности, ведь общий экспорт зерна из Украины сокращается.

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