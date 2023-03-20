Власти России заявили, что остановят "зерновое соглашение", если Запад не выполнит 5 условий: перечень
Правительство страны-террориста России грозится остановить "зерновое соглашение", если не будут выполнены его условия. Среди них – возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса".
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны-агрессора РФ. В ведомстве отметили, что в случае невыполнения условий выйдут из договоренности после 18 мая.
Среди требований, озвученных в МИД РФ также:
- переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT;
- возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;
- отмена ограничений на страхование и перестрахование судов с российским продовольствием и удобрениями плюс снятие запрета на доступ таких судов в порты;
- разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с созданием и транспортировкой продовольствия и удобрений.
В сообщении МИД добавляется: в Кремле было принято решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней, то есть до 18 мая. Поэтому "без продвижения выполнения российской части соглашения участие России в нем будет прекращено". Эта позиция уже была официально доведена до турецкой и украинской сторон, а также ООН, подчеркнули в заявлении.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил о том, что "зерновое соглашение" продлили на 120 дней. При этом ранее в МИД РФ заявляли, что продлили соглашение всего на 60 дней, хотя в тексте документа говорится о периоде вдвое длиннее.
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