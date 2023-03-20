Захотел "купить" Африку: Путин разразился новыми угрозами зернового соглашения. Видео

Российский президент Владимир Путин заявил, что РФ может выйти из зернового соглашения по истечении 60 суток после его пролонгации 18 марта. Причиной является его недовольство, что из всего объема экспортируемого Украиной зерна якобы 45% идет "сытой Европе", тогда как "голодной Африке" только 3%. После выхода же из соглашений Путин намерен бесплатно поставить Африке недополученное от Украины зерно.

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"Почти 45% ушло в сытые европейские страны – несмотря на то, что сделка подавалась под соусом, что нам надо обеспечить интересы африканских стран. Если мы примем решение не продлевать сделку через 60 суток, то весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, будем готовы поставить бесплатно", – сказал Путин, выступая на парламентской конференции "Россия – Африка в многополярном мире".

При этом он заверил: также бесплатно РФ готова передать Африке часть замороженных в Европе ресурсов, в том числе удобрений. Однако сделать этого, пожаловался Путин, страна не может – потому что ей "препятствуют".

На пролонгацию же зернового соглашения, сообщил российский президент, РФ якобы пошла, "руководствуясь потребностями, в первую очередь, африканских стран". Именно поэтому, по его словам, Кремль требует "пакетного характера" этой сделки.

"Мы настаиваем на полном соблюдении ключевых российских требований. В первую очередь, чтобы зерно и удобрения поступали в нуждающиеся государства Африки, а не в сытые европейские страны", – сказал Путин.

Россия выставляет условия

С угрозами выйти из зернового соглашения выступило и российское правительство. Сделать это там обещают при невыполнении условий РФ – в частности, возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса". Также среди требований:

переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT;

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмена ограничений на страхование и перестрахование судов с российской продовольствием и удобрениями, а также снятие запрета на доступ таких судов в порты;

разблокирование забугорных активов и счетов русских компаний, связанных с созданием и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил о том, что "зерновую сделку" продлили на 120 дней. При этом ранее в МИД РФ заявляли, что продлили сделку всего на 60 дней, хотя в тексте документа речь идет о периоде в два раза дольше.

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