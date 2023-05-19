Эрдоган заявил, что он не готов поддержать членство Швеции в НАТО, и назвал причину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в настоящее время не готов поддержать вступление Швеция в НАТО. Причина, по его словам, в том, что страна не до конца прекратила поддерживать движения, которые Анкара считает террористическими.

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Об этом Эрдоган сказал в комментарии изданию CNN. Как известно еще год назад Турция официально выдвинула Швеции требования по вступлению страны в Североатлантический альянс.

Анкара потребовала прекращения поддержки Рабочей партии Курдистана (РПК) и Движения Фетхуллаха Гюлена.

По словам турецкого президента, Стокгольм не выполнил эти требования и до сих пор позволяет террористическим организациям прятаться в стране.

"Пока Швеция продолжает позволять террористическим организациям Турции свободно перемещаться по Швеции и по улицам Стокгольма, мы не можем благосклонно относиться к членству страны в НАТО", – заявил Эрдоган.

Президент Турции сказал, что государство, которое стремится стать членом этого блока, обязано "занимать твердую позицию, когда речь идет о борьбе с терроризмом".

Отметим, что Эрдоган уже давно обвиняет Швецию в сокрытии боевиков РПК. Президент Турции требовал, чтобы эти лица были экстрадированы, но Стокгольм дал понять, что этого не произойдет. Конфликт заблокировал вступление Швеции в Альянс.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 января в Стокгольме курды повесили "чучело Эрдогана" с призывом к президенту Турции уйти в отставку. Турция вызвала посла Швеции. 22 января правые активисты в столице Швеции сожгли Коран.

После этого Турция приостановила переговоры со Швецией, но при этом в Стокгольме надеются на вступление в Альянс летом.

4 апреля членом НАТО официально стала Финляндия. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) состоялась торжественная церемония, во время которой флаг страны был поднят среди флагов других государств.

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