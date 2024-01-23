В Турции одобрили заявку о присоединении Швеции к НАТО

Парламент Турции одобрил заявку Швеции на членство в НАТО. Это произошло во вторник, 23 января, после более чем полутора лет задержек.

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Об этом сообщает BNO News. "Парламент Турции одобрил членство Швеции в НАТО, оставив Венгрию единственной страной, одобрение которой все еще нужно", – говорится в сообщении.

Из 346 голосов в турецком парламенте 287 были за членство Швеции в НАТО, 55 - против, остальные воздержались.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прокомментировал голосование по НАТО в турецком парламенте.

"Сегодня мы на шаг ближе к полноправному членству в НАТО. Положительно, что парламент Турции проголосовал за одобрение заявки Швеции в НАТО", – отметил он.

Теперь президент Реджеп Тайип Эрдоган должен официально ратифицировать заявление Швеции, прежде чем Турция в целом одобрит Швецию в качестве члена НАТО. Когда это произойдет, пока неясно.

Основная претензия Турции к Швеции заключалась в том, что Анкара обвиняла эту страну в сокрытии членов боевых групп, которых Турция считает террористами. В первую очередь речь идет о запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Одобрение Турции покидает Венгрию единственной страной, еще не ратифицировавшей членство Швеции. Ранее во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намекнул на прогресс, пригласив премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона посетить страну для переговоров по этому вопросу.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года, одновременно с Финляндией, что стало историческим сдвигом в ее политике безопасности, вызванным вторжением России в Украину в феврале ранее того же года.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО. После этого документ был направлен парламенту страны для ратификации.

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