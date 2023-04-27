Эрдоган, у которого подозревали инфаркт, провел переговоры с Путиным по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Главной темой для разговора ожидаемо была Украина и продолжение действия зернового соглашения.

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Об этом пишут турецкие и российские СМИ со ссылкой на канцелярию турецкого лидера. Накануне в медиа появилась информация о якобы случившемся у Эрдогана инфаркте, после которого президент Турции вроде бы угодил в больницу.

Так, в турецких СМИ появились фото, которые, как сообщается, были сделаны во время разговора Эрдогана с Путиным.

Со ссылкой на канцелярию президента Турции они также сообщили, что в ходе переговоров Эрдоган и Путин "обсудили ситуацию на Украине и зерновую сделку .

Также сообщается, что Эрдоган заявил Путину о возможности поработать над новыми инициативами по зерновой сделке, а также предложил создать рабочую группу.

Ранее после взрывов во временно оккупированном украинском Севастополе в РФ снова принялись угрожать выходом из зерновой сделки, обвинив Украину в использовании морского коридора для запуска надводных дронов.

В то же время российские СМИ уверяют, что президент Турции по видеосвязи принял участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую".

Напомним, накануне, 26 апреля, в СМИ появилась информация, что Эрдоган отменил все предвыборные мероприятия. В связи с этим, а также с тем, что утром того же дня президенту Турции стало плохо во время прямого эфира на турецком телевидении, начали курсировать слухи о том, что у главы государства случился инфаркт миокарда.

Сообщалось также, что Эрдоган якобы в тяжелом состоянии госпитализирован.