Эрдоган отменил все предвыборные мероприятия: СМИ подозревают инфаркт миокарда

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил все предвыборные мероприятия. Это произошло менее чем за три недели до решающих выборов в Турции, которые назначены на 14 мая.

Видео дня

По предварительной информации, у президента Турции произошел инфаркт миокарда. Об этом сообщает Bloomberg и турецкое издание AVAZTÜRK.

Накануне во время прямого эфира на телевидении Эрдогану стало плохо, и он объяснил это "желудочным гриппом".

После этого он отменил три предвыборных выступления и по совету врачей будет отдыхать дома, сообщили в его штабе.

Хотя помощники 69-летнего Эрдогана отмахнулись от проблемы со здоровьем, назвав их незначительными, СМИ сообщают, что у президента Турции случился сердечный приступ, после чего его якобы доставили в ближайшую больницу.

Утверждается, что именно из-за этого появилось заявление штаба Эрдогана.

Примечательно, что инцидент произошел накануне выборов, когда даже его самые ярые сторонники Эрдогана впервые за 20 лет обдумывают будущее без него. Хотя его популярность снижалась в течение многих лет, Эрдоган держался отчасти потому, что оппозиция была слабой и разделенной, а ясной альтернативы не появилось.

На этот раз оппозиционные партии сплотились вокруг общего претендента на пост президента Кемаля Кылычдароглу. Это заставило избирателей, в том числе давних сторонников Эрдогана, ставших бездомными в результате землетрясений, задуматься, не пора ли двигаться дальше.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В январе в Турции заявили, что выборы президента и парламента состоятся 14 мая. Это на месяц раньше, чем было объявлено ранее. Перенос объяснили тем, что летом в Турции высокий наплыв туристов, что усложнило бы проведение выборов.

Ранее стало известно, что Эрдоган планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным открытие гуманитарного коридора между двумя странами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!