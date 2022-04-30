Эрдоган обсудил с генсеком ООН ситуацию в Украине: появились подробности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем. Они обсудили войну в Украине.

В частности, стороны затронули вопросы эвакуации мирных жителей и гуманитарной помощи Украине. Об этом, ссылаясь на заявление Управления коммуникаций президента Турции, сообщают турецкие СМИ.

Согласно сообщению, в ходе разговора Гутерреш рассказал Эрдогану о результатах встреч, проведенных им в Москве и Киеве. Напомним, в России генсек ООН провел переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, а в Киеве встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Эрдоган же, в свою очередь заявил, что Турция готова оказать максимальную поддержку исследованиям под руководством ООН как по Гуманитарной контактной группе, так и по вопросам эвакуации и гуманитарной помощи.

Согласно сообщению турецкой стороны, президент Турции и генсек ООН сошлись на том, что "будут продолжать призывать Украину и Россию действовать со здравым смыслом и на основе примирения", а также "продолжат усилия по преодолению этого кризиса и установлению мира с решимостью и искренностью".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во время пребывания Гутерреша в Киеве, куда генсек ООН прибыл прямо из Москвы, российские оккупанты нанесли ракетные удары по украинской столице. В результате обстрела погибла журналистка "Радио Свобода".

Впоследствии Гутерреш заявил, что "шокирован" ракетным ударом по Киеву, пока он был в городе.