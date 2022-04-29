Гутерреш заявил, что "шокирован" ракетным ударом по Киеву, пока он в городе, – ВВС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш был шокирован решением РФ нанести ракетные удары по Киеву 28 апреля. Ведь в это время он в столице проводил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О реакции генсека рассказал журналист ВВС Бен Браун в Twitter. Несмотря на то, что ООН уже давно из-за слишком сдержанной риторики в шутку называют "Организацией обеспокоенных наций", сам Гутерреш в этот раз применил слово "шокирован".

"Генеральный секретарь ООН сказал мне, что он шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находился в городе для переговоров с президентом Зеленским", – передает журналист.

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При этом по прибытию в украинскую столицу Гутерреш выдал короткое сообщение в Twitter: "Война – это зло". Об ответственности России или гибели мирного населения генсек писать не стал.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Зеленского, на встрече с генсеком ООН ключевой темой был вопрос о том, как остановить российскую агрессию и спасти украинцев из Мариуполя. Ракетные удары РФ президент Украины назвал попытками унизить ООН и все, что олицетворяет эта организация.