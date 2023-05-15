Эрдоган и Киличдароглу не смогли набрать более 50%, Турцию ждет второй тур выборов: главные заявления политиков

В Турции собрались провести второй тур президентских выборов после того, как действующий лидер Раджеп Тайип Эрдоган победил своего оппозиционного соперника Кемаля Киличдароглу 14 мая, но не набрал абсолютное большинство для продолжения 20-летнего правления страной-членом НАТО. По итогам подсчета 98% бюллетеней, оба кандидата не преодолели 50-процентный барьер.

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Нынешние выборы рассматривались многими как приговор все более авторитарному пути Эрдогана, и теперь аналитики говорят, что оппозиция не смогла изменить ситуацию, на которую рассчитывала. Следующее голосование должно состояться 28 мая, поэтому OBOZREVATEL рассказывает, что известно о выборах в Турции на данный момент и как на первый тур отреагировали главные претенденты на президентское кресло.

Результаты первого тура

После подсчета более 98% избирательных урн Эрдоган лидировал с 49,34% голосов, а Киличдароглу – 45%, сообщает государственное информационное агентство Anadolu. Высшая избирательная комиссия Турции дала Эрдогану 49,49% голосов по результатам подсчета 91,93% избирательных урн.

По словам экспертов, голосование крайне важно, ведь оно решит не только то, кто возглавит страну, но и вернется ли она на более светский, демократический путь и как справится со своим серьезным кризисом стоимости жизни, будет управлять ключевыми отношениями с Россией, Ближним Востоком и Западом. .

Лидер оппозиции Кемаль Киличдароглу заявил, что победит во втором туре, призвал своих сторонников быть терпеливым и обвинил партию Эрдогана во вмешательстве в подсчет голосов и сообщения о результатах.

Эрдоган показал лучшие результаты, чем прогнозировали опрос перед выборами, и он выглядел в уверенном и боевом настроении, когда обращался к своим сторонникам, отмечает агентство Reuters.

"Мы уже опережаем нашего ближайшего соперника на 2,6 млн голосов. Мы ожидаем, что эта цифра увеличится с официальными результатами", – сказал президент Турции.

Эрдоган имеет преимущество

Аналитики говорят, что результаты первого тура свидетельствуют о глубокой поляризации в стране, находящейся на политическом перепутье. Многие уверены, что голосование все равно даст правящему альянсу Эрдогана большинство в парламенте, а значит, потенциальное ему преимущество во втором туре.

Опросы общественного мнения перед выборами указывали на очень напряженную гонку, но дали Киличдароглу, возглавляющему альянс из шести партий, небольшое преимущество. Два опроса от 12 мая показали, что он превысил 50% барьера.

Страна с населением 85 миллионов человек, уже борющаяся с стремительной инфляцией, теперь сталкивается с двухнедельной неопределенностью, которая может поразить многие сферы, в частности, аналитики ожидают колебаний местной валюты и фондового рынка.

"Следующие две недели, пожалуй, будут самыми длинными в истории Турции, и многое произойдет. Я бы ожидал значительного обвала на Стамбульской фондовой бирже и значительных колебаний валюты", – поделился мнением управляющий директор Strategic Advisory Хакан Акбас.

Он предположил, что у Эрдогана будет преимущество во втором голосовании, поскольку его альянс показал гораздо лучшие результаты, чем оппозиционный.

Отметим, что третий, более националистический кандидат в президенты Синан Оган набрал 5,3% голосов. Аналитики говорят, что он мог бы стать "делателем королей" (англ. kingmaker) во втором туре в зависимости от того, какого кандидата он поддержит.

Оппозиция заявила, что партия Эрдогана задерживает полные результаты, подавая возражения, тогда как власти публикуют результаты в порядке, искусственно повышающем количество голосов за действующего президента.

В частности, Киличдароглу убежден, что партия его громкого оппонента "уничтожает волю Турции", возражая против подсчета более 1000 урн.

"Вы не можете предотвратить случившееся возражениями. Мы никогда не позволим этому стать фактом", – сказал он.

В то же время аналитики пишут, что настроение в штабе оппозиционной партии, где Киличдароглу ожидал победы, было подавлено при подсчете голосов. Его поклонники размахивали флагами основателя Турции Мустафы Кемаля Ататюрка и били в барабаны.

Историчность момента

Выбор следующего президента Турции называют одним из важнейших политических решений в 100-летней истории страны, которое будет эхо далеко за ее пределами.

Победа Эрдогана, являющегося одним из важнейших союзников российского диктатора Владимира Путина, вероятно, подбодрит Кремль, и одновременно "расстроит" администрацию президента США Джо Байдена, а также многих лидеров Европы и Ближнего Востока, имевших непростые отношения с главой Турции.

Он дольше всего руководил страной, превратил ее в члена НАТО и, как второе по величине государство в Европе, в глобального игрока, а также модернизировал его с помощью мегапроектов, таких как новые мосты и аэропорты, построил оружейную промышленность, к которой сегодня стремятся иностранные государства.

Но эрдогановская нестабильная экономическая политика низких процентных ставок, повлекшая за собой спиралевидный кризис стоимости жизни и инфляцию, по словам экспертов, "оставила его жертвой гнева избирателей". Медленная реакция действующего правительства на разрушительное землетрясение на юго-востоке Турции, унесшее жизни около 50 000 человек в начале 2023 года, еще больше возмутила граждан.

Если победит оппозиция...

Кемаль Киличдароглу пообещал возродить демократию после лет государственных репрессий, вернуться к ортодоксальной экономической политике, расширить возможности институтов, утративших автономию при Эрдогане, и восстановить слабые связи с Западом.

Если оппозиция победит, тысячи турецких политзаключенных и активистов могут быть освобождены из тюрем.

Критики опасаются, что Эрдоган будет править еще более автократически, если выиграет еще один срок. Хотя сам 69-летний президент говорит, что уважает демократию.

Во время голосования в парламенте его Партия справедливости и развития (ПСР), партия националистического движения и другие политсилы показали лучшие результаты, чем предполагалось, и получили большинство.

Некоторые говорят, что тот факт, что достижения крайне правых не отражаются в турецких опросах, сыграл важную роль в формировании этого ожидания того, что оппозиция сможет изменить ситуацию, на которую рассчитывала.

"Если вы посмотрите на выступления в последний день, то некоторые академики сказали, что будет явная разница, даже в 5%. Мы видим, что это ожидание не оправдалось. Здесь допущена большая ошибка, возможные результаты были неправильно истолкованы. Мы еще не можем сказать, что оппозиция проиграла или выиграла, но мы увидели, что шаг, который она предпримет, преувеличен", – оценил голосование в первом туре преподаватель Университета Беркли, профессор Джихан Тугал, хотя окончательные результаты выборов еще не ясны.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики оценили, что в случае поражения Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента Турции страна-агрессор Россия может потерять экономическое и дипломатическое партнерство. От результатов голосования, уверены специалисты, зависит посредническая роль Турции в сложных и напряженных отношениях между Западом и Кремлем.

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