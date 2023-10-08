'Эра переговоров с этими дикарями закончилась': посол Израиля в ООН заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан обвинил палестинскую группировку ХАМАС в военных преступлениях и заявил, что это движение должно быть уничтожено. Он сказал, что эра "переговоров с этими дикарями" закончилась и пришло время "уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС".

По словам дипломата, это единственный способ, чтобы ужасы, которые сейчас происходят в Израиле, больше никогда не повторялись. Об этом Эрдан сказал журналистам перед экстренным закрытым заседанием Совета Безопасности ООН в воскресенье, 8 октября, передает Reuters.

Он потребовал от Совбеза полного осуждения "безжалостных террористических атак" ХАМАС против Израиля.

"Военные преступления ХАМАС должны быть безоговорочно осуждены. Это невообразимое злодеяние должно быть осуждено. Израилю нужно оказать стойкую поддержку, чтобы защитить себя. Чтобы защитить свободный мир", — сказал Эрдан.

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Дипломат отметил, что после Холокоста мир поклялся: "никогда больше", а ООН – это орган, который был создан "на пепле Холокоста".

"Однако вчера мы наблюдали, как сотни евреев были хладнокровно убиты. Это момент "никогда больше", – подчеркнул представитель Израиля.

Он добавил, что большинство государств поддерживает Израиль, однако "история нас чему-то учит и мы понимаем, что завтра это может измениться".

"То, что мы наблюдаем, — это военные преступления, вопиющие, варварские военные преступления. Убийство мирных жителей, использование заложников, отнятие младенцев у их матерей. Нет слов, чтобы описать такую дикость", – отметил Эрдан

Он назвал ХАМАС "геноцидной исламистской джихадистской террористической организацией".

"Эра рассуждений с этими дикарями закончилась. Время уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее, чтобы подобные ужасы никогда больше не повторялись", – подытожил израильский дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– утром 7 октября террористы группировки ХАМАС совершили массированную ракетную атаку и наземное вторжение в Израиль с воздуха, суши и воды. Погибли сотни израильтян, более 2 тысяч пострадали. Палестинцы заявляли о 265 погибших в секторе Газа.

– На следующий день Иерусалим заявил о вступлении в долгую войну. Премьер Нетаньяху заверил, что ее первый этап завершается уничтожением большинства боевиков и спасением заложников.

– В военно-политическом кабинете Израиля проголосовали за введение пункта "40 Алеф", который означает официальное объявление войны. "40 Алеф" вводится впервые за 50 лет, со времен войны Судного дня.

– Атаку ХАМАС на Израиль назвали самым большим за 50 лет провалом разведки Израиля. Как пишет Bloomberg, израильская и американская разведывательные службы должны были знать о подготовке масштабного нападения.

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