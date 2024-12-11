Эксминистр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой в СИЗО – Yonhap

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен совершил попытку самоубийства в следственном изоляторе на востоке Сеула. Эксминистр находится под стражей из-за обвинений в провоцировании беспорядков.

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Об этом сообщает издание Yonhap, ссылаясь на представителя пенитенциарной службы. Во время парламентских слушаний начальник СИЗО Шин Йонг Хэ отметил, что состояние здоровья эксминистра сейчас стабильное.

После неудачной попытки самоубийства Кима перевели в защитную камеру, и его здоровье остается под контролем.

Напомним, что 8 декабря прокуратура Южной Кореи арестовала бывшего министра обороны Ким Йон Хена в рамках расследования предполагаемой государственной измены. Его содержат в СИЗО по обвинениям в провоцировании беспорядков с целью "подрыва национальной конституции" и участия в сговоре, связанном с объявлением военного положения.

Следствие подозревает, что тогдашний министр обороны предложил Юну объявить военное положение и распорядился разместить войска вблизи комплекса Национального собрания и штаб-квартиры Национальной избирательной комиссии.

Согласно законодательству, участие в подготовке восстания карается смертной казнью, пожизненным заключением или тюремным сроком от пяти лет.

Ранее сообщалось, что представители южнокорейской оппозиции планируют повторно попытаться объявить импичмент президенту Юн Сок Йолю. По словам лидера оппозиционной Демократической партии Ли Дже Мена, нынешнее правительство должно понести ответственность за "разрушение конституционного порядка".

Напомним, что в Южной Корее 7 декабря должно было состояться голосование за импичмент президента Юн Сок Йоля. Однако законодатели его провалили, поскольку все представители руководящей партии, кроме трех, не участвовали в голосовании.

Как сообщал OBOZ.UA, предложение объявить импичмент президенту Юн Сок Йолю сделали шесть оппозиционных партий, из-за его решения ввести военное положение.

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