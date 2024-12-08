Парламент Южной Кореи провалил голосование отставку президента: разъяренная толпа вышла на протесты. Фото

В Южной Корее в субботу, 7 декабря, должно было состояться голосование за импичмент президента Юн Сок Йоля. Однако законодатели его провалили, поскольку все представители правящей партии, кроме трех, не участвовали в голосовании.

Видео дня

Граждан это возмутило и они собрались под Национальной ассамблеей, окружив здание. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Толпа призывала депутатов проголосовать за импичмент президента.

На данный момент свои голоса отдали 192 депутата от оппозиции и только трое депутатов от правящей Партии власти народа (PPP). Остальные представители PPP покинули пленарное заседание, причем спикер Ассамблеи и депутаты от оппозиции призывали их вернуться и проголосовать.

Узнав, что бойкот законодателей от PPP может помешать голосованию, граждане Южной Кореи выстроились в колонны и направились к зданию Ассамблеи. Некоторые из них направились к боковым воротам здания на фоне слухов о том, что депутаты от правящей партии могут через них покинуть здание.

У Ассамблеи собрались сотни тысяч протестующих. Они заполонили улицы в этом районе и требовали импичмента президента Юн Сок Йоля. Некоторые активисты даже пытались перелезть через стену здания Ассамблеи и полицейские баррикады, но их отговорили другие протестующие, которые призвали к мирному митингу.

Как сообщал OBOZ.UA, предложение объявить импичмент президенту Юн Сок Йолю из-за его решения ввести военное положение в парламент Южной Кореи было внесено 4 декабря. Это сделали шесть оппозиционных партий.

Позже Юн Сок Йоль заявил, что искренне сожалеет о том, что вызвал обеспокоенность общественности объявлением военного положения. Также глава государства пообещал не делать таких попыток снова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!