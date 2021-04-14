Экс-замгенсека НАТО: Донбасс может вернуться под контроль Украины при Байдене

Экс-посол США в России и бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу предположил, что Украине удастся вернуть контроль над оккупированным РФ Донбассом в обозримом будущем.

По его словам, это произойдет во время пребывания при власти американского президента Джо Байдена (нынешняя каденция демократа должна завершиться в начале 2025 года, хотя он не исключал, что будет баллотироваться на новый срок). Такое мнение дипломат высказал в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман.

"Донбасс может быть возвращен при администрации Байдена. Я немного менее оптимистичен в отношении Крыма, думаю, что это займет больше времени", – заявил Вершбоу.

Он подчеркнул, что для возвращения временно оккупированного украинского полуострова, вероятно, понадобится уход с должности главы России Владимира Путина, а также появление в этой стране новых лидеров.

"Они могут быть не демократами, а представителями путинской школы дипломатии, но они все равно будут осознавать, что оккупация Донбасса больше навредила безопасности России, нежели увеличила ее. И опять же, не знаю, как долго Путин будет оставаться у власти", – сказал дипломат.

Экс-посол США в РФ напомнил, что там внесли поправки в конституцию, позволяющие российскому лидеру руководить страной до 2036 года.

"Но я почему-то считаю, что, учитывая протесты и общий уровень недовольства в России, более прогрессивные лидеры могут прийти к власти раньше, чем прогнозирует большинство людей", – предположил он.

По мнению Вершбоу, западные страны "должны продолжать повышать цену для России" за ее агрессию на Донбассе. То есть, не только сохраняя санкции, введенные еще в 2014-2015 годах, но и постепенно увеличивая экономическое давление, а также продолжать наращивать поддержку Вооруженных сил Украины.

"В том числе это касается таких возможностей, как присутствие в Украине сил НАТО или США. И продолжение политической изоляции РФ с целью в конечном итоге убедить Путина, что ему было бы лучше заключить договор, который вернет Донбасс под контроль Украины, а не продлевать нынешнюю ситуацию "ни войны, ни мира"... Такая стратегия может не дать быстрых результатов, но я думаю, что нужно продолжать усиливать давление на Россию, предлагая ей выход из кризиса путем переговоров", – пояснил дипломат.

В вопросе Крыма, отметил он, западные страны и дальше должны настаивать на его незаконной оккупации Россией и поддерживать территориальную целостность Украины.

"Мы должны продолжать отвергать присоединение Крыма, как отвергли присоединение стран Балтии к Советскому Союзу после 1940 года. Таким образом решение может не произойти в одночасье, но мы сохраняем принципиальную позицию, и рано или поздно вор должен вернуть похищенное имущество законным владельцам", – подытожил Вершбоу.

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