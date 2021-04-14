Ексзаступник генсека НАТО: Донбас може повернутися під контроль України за Байдена

Експосол США в Росії і колишній заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу припустив, що Україні вдасться повернути контроль над окупованими РФ Донбасом в доступному для огляду майбутньому.

За його словами, це відбудеться під час перебування у владі американського президента Джо Байдена (нинішня каденція демократа повинна завершитися на початку 2025 року, хоча він не виключав, що балотуватиметься на новий термін). Таку думку дипломат висловив в інтерв'ю головній редакторці видання "Гордон" Олесі Бацман.

"Донбас може бути повернутий за адміністрації Байдена. Я трохи менш оптимістичний щодо Криму, думаю, що це займе більше часу", – заявив Вершбоу.

Він підкреслив, що для повернення тимчасово окупованого українського півострова, ймовірно, знадобиться звільнення з посади глави Росії Володимира Путіна, а також поява в цій країні нових лідерів.

"Вони можуть бути не демократами, а представниками путінської школи дипломатії, але вони все одно усвідомлюватимуть, що окупація Донбасу більше нашкодила безпеці Росії, ніж посилила її. І знову ж таки, не знаю, як довго Путін залишатиметься у владі", – сказав дипломат.

Експосол США в РФ нагадав, що там внесли поправки в конституцію, які дозволяють російському лідеру керувати країною до 2036 року.

"Але я чомусь вважаю, що, з огляду на протести і загальний рівень невдоволення в Росії, більш прогресивні лідери можуть прийти до влади раніше, ніж прогнозує більшість людей", – припустив він.

На думку Вершбоу, західні країни "повинні продовжувати підвищувати ціну для Росії" за її агресію на Донбасі. Тобто, не тільки зберігаючи санкції, введені ще в 2014-2015 роках, а й поступово збільшуючи економічний тиск, а також продовжувати нарощувати підтримку Збройних сил України.

"Зокрема це стосується таких можливостей, як присутність в Україні сил НАТО або США. І продовження політичної ізоляції РФ з метою врешті переконати Путіна, що йому було б краще укласти договір, який поверне Донбас під контроль України, а не продовжувати нинішню ситуацію "ні війни, ні миру"... Така стратегія може не дати швидких результатів, але я думаю, що потрібно продовжувати посилювати тиск на Росію, пропонуючи їй вихід із кризи шляхом переговорів", – пояснив дипломат.

У питанні Криму, зазначив він, західні країни й надалі мають наполягати на його незаконній окупації Росією і підтримувати територіальну цілісність України.

"Ми повинні продовжувати відкидати приєднання Криму, як відкинули приєднання країн Балтії до Радянського Союзу після 1940 року. У такий спосіб рішення може не бути одразу, але ми зберігаємо принципову позицію, і рано чи пізно злодій повинен повернути викрадене майно законним власникам", – підсумував Вершбоу.

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