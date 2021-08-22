Экс-президент Боливии пыталась покончить с собой: ее обвинили в госперевороте

Экс-президент Боливии Жанин Аньес, которую ранее арестовали по подозрению в государственном перевороте, попыталась покончить с собой. Находясь в тюрьме, женщина нанесла себе порезы на нижней части рук.

Инцидент произошел в субботу, 21 августа, пишет Reuters. В полиции его квалифицировали как попытку самоубийства, а адвокат бывшей главы государства Норка Куэльяр сказала, что это был "крик о помощи".

"Врач пришел и нашел ее с порезами. На левом запястье у нее три пореза, они зашили их", – рассказала адвокат.

Аньес обвинили в том, что она якобы участвовала в перевороте в 2019 году, чтобы свергнуть с поста тогдашнего президента Эво Моралеса. Сама Аньес все отрицает и называет себя жертвой политического преследования. Ее арестовали в марте 2021 года.

В тюрьме экс-президент ждет суда по своему делу. За последние две недели она трижды попадала в больницу. Известно, что женщина страдает гипертонией и нуждалась в обследовании грудной клетки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье женщина совершила самоубийство, выбросившись из окна. Перед этим она напилась таблеток.