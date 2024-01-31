Экс-премьера Пакистана бросили за решетку за 10 лет за разглашение гостайны

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был приговорен к 10 годам заключения за разглашение государственной тайны. Его обвинили в пропаже телеграммы.

Видео дня

Как пишет Guardian, указанные 10 лет не прибавят к предыдущему сроку заключения – трем годам лишения свободы по делу о коррупции.

В новом приговоре суда речь идет о дипломатической телеграмме, которая якобы исчезла, когда была у Хана. Бывший премьер публично сослался на эту телеграмму как доказательство того, что США были участниками сговора об отстранении его от власти в 2022 году.

Судебное разбирательство нового дела проходило в тюрьме, где содержится Хан. Сам заключенный назвал судебный процесс "шуткой", поскольку его защита была назначена правительством, а адвокатам Хана не разрешили проводить допрос свидетелей. Бывший премьер не признал себя виновным.

Также не признал вину по тому же делу и заместитель Хана Шах Махмуд Куреши. Он тоже был приговорен к 10 годам заключения по закону о государственной тайне. Их адвокаты заявили, что будут оспаривать это решение.

Известный в Пакистане спортсмен Имран Хан стал новым премьер-министром страны в 2018 году. Он обещал "объединить" страну, а также договориться с Индией в споре по Кашмиру.

Премьер-министр был уволен в апреле 2022 года. Хотя Хан пришел к власти при поддержке военных, после отстранения от должности он стал одним из самых суровых критиков армии. В августе прошлого года Хан был приговорен к трем годам заключения по делу о коррупции.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе, на следующий день после атаки на Ирак, Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Пакистану. Целью были два штаба группировки "Джейш аль-Адль", выступающей против Тегерана.

Сразу после этого Пакистан нанес авиационные удары по Ирану – несколько ракет попали в деревню на территории провинции Систан и Белуджистан. Пакистанское министерство иностранных дел объяснило, что обстрел стал ответом на нападение "антипакистанских групп боевиков".