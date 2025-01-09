В США к шести годам тюрьмы приговорили бывшего информатора ФБР Александра Смирнова, который признался в даче ложных показаний о взаимодействии президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена с украинской энергетической компанией Burisma. Также Смирнов признался в уклонении от уплаты налогов.

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Адвокаты обвиняемого требовали сократить тюремный срок до 4 лет, но суд полностью поддержал ходатайство прокуроров. Об этом сообщает Reuters.

Согласно судебным документам, Смирнов признал себя виновным в создании ложной записи о том, что ему якобы известно о взятках, которые руководители Burisma Holdings давали Джо и Хантеру Байденам. Хантер Байден входил в совет директоров Burisma, и эта должность на протяжении многих лет привлекала пристальное внимание законодателей-республиканцев.

Прокуроры, работающие со специальным прокурором Дэвидом Вайсом, который расследовал дела, связанные с Хантером Байденом, обратились к окружному судье США Отису Райту в Лос-Анджелесе с просьбой приговорить Смирнова к шести годам лишения свободы в федеральной тюрьме. Адвокаты требовали смягчить приговор до 4 лет, но суд это ходатайство отклонил.

Согласно материалам дела, в разговорах с ФБР Смирнов ложно утверждал, что руководители Burisma в 2015 или 2016 году, когда Джо Байден был вице-президентом, сказали ему, что они наняли Хантера Байдена, чтобы он "через его отца защищал компанию от всех видов проблем". Также прокуроры установили, что Смирнов сфабриковал утверждение о том, что Джо и Хантер Байдены получили по 5 миллионов долларов в качестве взяток от руководителей Burisma.

Напомним, в 2020 году президент США Джо Байден назвал "нечестной игрой" попытки использовать против него расследование по поводу финансовой деятельности его сына Хантера.

Ранее сообщалось, что следственный комитет России открыл уголовное дело по финансированию терроризма против украинской нефтегазовой компании Burisma. В РФ считают, что именно она в последние годы оплачивала теракты на территории России.

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