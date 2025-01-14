Экипаж танкера Eagle S угрожал перерезать еще один кабель и газопровод в Балтийском море – Reuters

Экипаж танкера Eagle S, перевозившего российскую нефть, был готов перерезать другие кабели и трубопроводы в Балтийском море, когда финские правоохранители взяли судно на абордаж. Расследование инцидента 25 декабря продолжается, а количество подозреваемых выросло с восьми до девяти.

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Подробностями поделилось агентство Reuters. Журналисты указали, что страны Балтийского моря находятся в состоянии повышенной готовности после серии диверсий – отключений электрокабелей, телекоммуникационных линий и газопроводов – с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Лидеры стран-членов НАТО, расположенных в этом регионе, 14 января организовали встречу в Хельсинки (Финляндия), чтобы обсудить дальнейшие действия Альянса.

Танкер Eagle S был арестован 26 декабря по подозрению в повреждении финско-эстонской линии электропередачи Estlink 2 и четырех телекоммуникационных кабелей. Судно тащило свой якорь по морскому дну более чем 100 км – как подозревает следствие, умышленно.

Руководитель расследования Ристо Лохи из финского Нацбюро расследований подтвердил Reuters, что в момент задержания судно угрожало перерезать второй силовой кабель Estlink1 и газопровод BalticConnector между Финляндией и Эстонией.

"Существовала бы почти непосредственная опасность повреждения других кабелей или труб, связанных с нашей критически важной подводной инфраструктурой", – сказал он.

На борту Eagle S находились 24 члена экипажа. Капитан судна – грузин, остальные работники являются гражданами Индии и Грузии. Среди 24 человек девятеро рассматриваются как причастные к инциденту.

"Мы выслушали и допросили экипаж, и на данный момент у нас есть девять подозреваемых... Естественно, нашим приоритетом являются лица, в чьи задачи или обязанности входит управление судном и операции, связанные с якорями", – объяснил Лохи.

Как писал OBOZ.UA:

– 6 января в результате совместной операции правоохранительных органов, пограничников и военных из Финского залива был поднят якорь, который 25 декабря мог повредить коммуникационные подводные кабели между Финляндией и Эстонией. Якорь принадлежит танкеру Eagle S.

– Правоохранители не исключают терроризм одной из причин "рождественской" аварии на линии электропередачи Estlink 2 между Финляндией и Эстонией.

– После инцидента в НАТО решили, что в Балтийском море будет дежурить больше кораблей Североатлантического альянса.

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